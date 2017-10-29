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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:58

Surz дякуємо Вам за пильність!
Згідно п. 2.1. тарифів за обома карткам 25 грн списується при наявності заборгованості. Цей пункт не виводився у нас на сайті, проте ми це виправили.
Згідно ж пункту 3.1 тарифів - видача та обслуговування основної картки не тарифікується, тому це залишається незмінним.
Ми вказуємо вартість річного обслуговування та не можемо передбачити скільки місяців на рік заборгованості може не бути, відповідно комісія не стягується. Саме для цього така комісія виведена в окремий пункт меню

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:06

  Ірина_ написав:Шановні користувачі!

До Вашої уваги пропонуємо кредитні картки з кешбеком.
Порівняйте умови і підберіть кращу картку саме для вас за лічені секунди.

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Наскільки я зрозумів (і з того, що прочитав) переважна більшість карт із КБ - кредитні, тобто таким чином банк зацікавлює клієнта використовувати кредитні кошти.

Увага запитання -
чи відомі комусь дебетні карти банків із КБ?
тобто КБ за розрахунок власними (не кредитними коштами)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:16

Re: Лучшая карта для cashback'а

  greenozon написав:чи відомі комусь дебетні карти банків із КБ?
тобто КБ за розрахунок власними (не кредитними коштами)

Доходная у Конкорда, 1% на всьоо
Дебетная Виза у УкрЭксИма, от 3% до 7%
У Идеи и ТАСа есть КБ и за свои (1..2%) на кредитках
Есть еще программа МС Ревардс, которая по сути дела представляет из-себя кэшбэк порядка 0.8..1% достаточно ликвидными фантиками :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 25 жов, 2018 11:19, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:19

Re: Лучшая карта для cashback'а

  clientage написав:Дебетная Виза у УкрЭксИма, от 3% до 7%

дякую за швидку відповідь!

звучить дуже апетитно
це на все чи на певні види продукції (як в моно наприклад)
2) від чого залежить %, чи він якось плаває
3) ви персонально яким картами із КБ надаєте перевагу в повсякденному купуванні :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:22

  greenozon написав:
  clientage написав:Дебетная Виза у УкрЭксИма, от 3% до 7%

дякую за швидку відповідь!

звучить дуже апетитно
це на все чи на певні види продукції (як в моно наприклад)
2) від чого залежить %, чи він якось плаває
3) ви персонально яким картами із КБ надаєте перевагу в повсякденному купуванні :)

Все это подробно рассмотрено на соответствующих ветках
У меня в гаманце щас основной платёжной лежит Сима, допка к ней Моня (Животные и Аптеки), на подхвате Максимка (топливо под Рассрочку) и тёща носит в авоське ЭКО т.к. тарится исключительно в Эко-маркете :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:30

  clientage написав:
  greenozon написав:чи відомі комусь дебетні карти банків із КБ?
тобто КБ за розрахунок власними (не кредитними коштами)

Доходная у Конкорда, 1% на всьоо
Дебетная Виза у УкрЭксИма, от 3% до 7%
У Идеи и ТАСа есть КБ и за свои (1..2%) на кредитках
Есть еще программа МС Ревардс, которая по сути дела представляет из-себя кэшбэк порядка 0.8..1% достаточно ликвидными фантиками :)


По дебеткам
У Альфы 0.5 % бонусами + 3 категории в месяц с повышенным %-том.
В ТАСе по дебетным картам VISA 0.5% (чистыми)
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:49

  Aps написав:В ТАСе по дебетным картам VISA 0.5% (чистыми)

Ну это по обычным картам... Там же есть ещё и 0,75%, и 1% по золотым и платиновым картам соответственно?
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Как вам новость по моне?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:59

  AHTOXXXA написав:Как вам новость по моне?

Никак. «Банк без отделений» красиво выступил, но сдулся.
Vuch
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