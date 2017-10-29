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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:27

Re: Лучшая карта для cashback'а

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AHTOXXXA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:07

AHTOXXXA

зашел и ох..ел :shock:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:11

Re: Лучшая карта для cashback'а

Банк без отделений, и за счёт этой экономии с честным кешбеком, чо, не так? :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:51

Условия кэшбэка изменились
AHTOXXXA
 
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:28

Мои любимые карты с кешбеком

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Красные - кредитки, чёрные - дебетки
Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой :)
Велком на тестировании пока :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:31

Отличная работа. А можно ли в табличку добавить Альфа-трэвэл? Как по мне, то очень выгодные условия, особенно первые два месяца.
AHTOXXXA
 
Повідомлень: 51
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:36

  AHTOXXXA написав:Отличная работа. А можно ли в табличку добавить Альфа-трэвэл? Как по мне, то очень выгодные условия, особенно первые два месяца.

Тут личный опыт саккумулирован. А Тревелом я не пользовался.
И мне он не очень понравился. ИМХО он на любителя-путешесвенника, который делает по 5..6 полётов в год :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:47

Re: Лучшая карта для cashback'а

Не соглашусь. Кэшбэк на почти все покупки, ну кроме коммуналки, страхования, как всегда. А потом можно кэшбэком погасить предидущие покупки. Это насколько я понял. Пока сам тестирую неделю. Главное, что нет лимита в насчитовании этих трэвэл бонусов в месяц. Ну и все плюшки визы платинум всего за 150 грн в год. Отпишу как на проверю все.
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AHTOXXXA
 
Повідомлень: 51
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:56

Re: Лучшая карта для cashback'а

  AHTOXXXA написав:Ну и все плюшки визы платинум всего за 150 грн в год

вы там поосторожнее:
8.1 Обслуговування основної картки в рамках розрахункових операцій, в рік 150 грн.
8.1.1 Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості на
кінець Розрахункового періоду) 150 грн.
Т.е. тут условный грейс 55дн в настоящем духе Адки :)

Бонусы не начисляются за коммуналку и мабилы
Ликвидность бонусов возможна тока для путешественника (билеты, оренда транспорта)
Вообщем нишевая карта и дорогая :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 26547
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2118 раз.
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  #<1 ... 11121314
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