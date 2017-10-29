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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 29 лис, 2018 20:27
Re: Лучшая карта для cashback'а
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:11
Re: Лучшая карта для cashback'а
Банк без отделений, и за счёт этой экономии с честным кешбеком, чо, не так?
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:28
Мои любимые карты с кешбеком
Красные - кредитки, чёрные - дебетки
Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой
Велком на тестировании пока
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:31
Отличная работа. А можно ли в табличку добавить Альфа-трэвэл? Как по мне, то очень выгодные условия, особенно первые два месяца.
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:36
Тут личный опыт саккумулирован. А Тревелом я не пользовался.
И мне он не очень понравился. ИМХО он на любителя-путешесвенника, который делает по 5..6 полётов в год
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:47
Re: Лучшая карта для cashback'а
Не соглашусь. Кэшбэк на почти все покупки, ну кроме коммуналки, страхования, как всегда. А потом можно кэшбэком погасить предидущие покупки. Это насколько я понял. Пока сам тестирую неделю. Главное, что нет лимита в насчитовании этих трэвэл бонусов в месяц. Ну и все плюшки визы платинум всего за 150 грн в год. Отпишу как на проверю все.
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:56
Re: Лучшая карта для cashback'а
вы там поосторожнее:
8.1 Обслуговування основної картки в рамках розрахункових операцій, в рік 150 грн.
8.1.1 Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості на
кінець Розрахункового періоду) 150 грн.
Т.е. тут условный грейс 55дн в настоящем духе Адки
Бонусы не начисляются за коммуналку и мабилы
Ликвидность бонусов возможна тока для путешественника (билеты, оренда транспорта)
Вообщем нишевая карта и дорогая
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:28
Re: Лучшая карта для cashback'а
Ну, справедливости ради, при оформлении про 150 грн в месяц при задолженности предупредили. Отпишу после пару месяцев что получилось.
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