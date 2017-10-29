Лучшая карта для cashback'а

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proftpd66, вы во многом неправы в своих замечаниях! Советую вкурить тарифы по-новому Я ж привожу свой опыт реального использования от 2 мес до 2х лет. Да, не все пп. талбички я на себе реально откатал, уже получил замечания от коллег, но ваши замечания в большинстве попали в игнорр. Сорри Вот по поводу орешков от Алки, к которым я тока присмативаюсь! Т.к. там начисление рехов по категориям (на остальное 0.5%), то я считаю это аХцией. Причем не по-максимуму х40 = 20% (на канхфеты и игрушки), а с достаточно реальной лихвидностью х10=5%(грязными) на бензус, шмотки и еду (эт в декабре) -- вот они и указаны в колонке для КешьЮ
Шановний clientage! Як завжди, ґрунтовно та цікаво! Єдине питання - максимальний кешбек по КешЮ зазначате 402,50 грн. Проте, в правилах читаю таке: Обмеження в списанні бонусів (повернення покупки/місяць) Не більше 1 млн. бонусів =10 тис.грн.**
V2 написав:Шановний clientage! Як завжди, ґрунтовно та цікаво! Єдине питання - максимальний кешбек по КешЮ зазначате 402,50 грн. Проте, в правилах читаю таке: Обмеження в списанні бонусів (повернення покупки/місяць) Не більше 1 млн. бонусів =10 тис.грн.**