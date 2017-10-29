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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 00:17

  clientage написав:Зображення
Красные - кредитки, чёрные - дебетки
Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой :)
Велком на тестировании пока :wink:


1) Б5 - 1300грн макс.
Викенд - 3% в интернете

А-банка там нету. Почему?

что с укрсиббанком?

2) такси активное только в А-банка? (моно, альфа - 2-3 месяца как нету)

3) Cash'U Там от 5% до 20%

4) Мастеркард реврайд еще есть, от 0,8% до 1.6% (в основном 0,8%)

5) нет инфа, они дают кешбэка за личные или за кредитные. Если 0грн кредитный, то карта смысла не имеет.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 00:57

+

Білявки Идеи мне выдало 0%.
c 2013 года использую кред. периодически около 100к.

у них автоматом стоит не давать кред лимит, если клиент УЖЕ используется кред лимит. Аналогично ТАС.

Идея не дает кешбэк.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлень: 295
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Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:33

Re: Лучшая карта для cashback'а

cashback в СССР :lol:
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Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:06

proftpd66, вы во многом неправы в своих замечаниях!
Советую вкурить тарифы по-новому :)
Я ж привожу свой опыт реального использования от 2 мес до 2х лет.
Да, не все пп. талбички я на себе реально откатал, уже получил замечания от коллег, но ваши замечания в большинстве попали в игнорр. Сорри
Вот по поводу орешков от Алки, к которым я тока присмативаюсь!
Т.к. там начисление рехов по категориям (на остальное 0.5%), то я считаю это аХцией. Причем не по-максимуму х40 = 20% (на канхфеты и игрушки), а с достаточно реальной лихвидностью х10=5%(грязными) на бензус, шмотки и еду (эт в декабре) -- вот они и указаны в колонке для КешьЮ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:05

  clientage написав:Зображення
Красные - кредитки, чёрные - дебетки
Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой :)
Велком на тестировании пока :wink:

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а за усердие +
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:39

Мои любимые карты с кешбеком .7

для щепетИлЬНых :) :P
Плиииз, влепите пазл с актуальными изменениями, в основном по Таське
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Востаннє редагувалось clientage в Нед 02 гру, 2018 14:47, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26599
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:46

Re: Лучшая карта для cashback'а

  clientage написав:для щепетливых
а щепки Рахмилевичев ждут)))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:27

Re: Лучшая карта для cashback'а

Шановний clientage!
Як завжди, ґрунтовно та цікаво!
Єдине питання - максимальний кешбек по КешЮ зазначате 402,50 грн.
Проте, в правилах читаю таке:
Обмеження в списанні бонусів (повернення покупки/місяць)
Не більше 1 млн. бонусів =10 тис.грн.**
V2
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:33

  V2 написав:Шановний clientage!
Як завжди, ґрунтовно та цікаво!
Єдине питання - максимальний кешбек по КешЮ зазначате 402,50 грн.
Проте, в правилах читаю таке:
Обмеження в списанні бонусів (повернення покупки/місяць)
Не більше 1 млн. бонусів =10 тис.грн.**

Дякую!
Поправим, уже изучаю https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
10000 х0,805 = 80500 грн, анлиим, ёптиль :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:43

Шановні користувачі!
Нагадуємо, що на нашому порталі є кредитні картки з привабливим кешбеком.
Порівняйте умови і підберіть кращу картку саме для себе за лічені секунди.

З пов.Ірина
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 482
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