Лучшая карта для cashback'а

clientage написав: Красные - кредитки, чёрные - дебетки Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой Велком на тестировании пока
Я правильно розумію, що по картці Visa Platinum PayWave від Укрексімбанк по програмі лояльності «EXIM Bonus» начислюютья бонуси до 1000 грн за перших 20000 грн далі 1,2%. Згодом ці бали можна витратити/обміняти у партнерів EximBonus? Якісь нюанси з VISA є, бо завше мав Mastercard. Дякую.
clientage написав: Красные - кредитки, чёрные - дебетки Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой Велком на тестировании пока
Я правильно розумію, що по картці Visa Platinum PayWave від Укрексімбанк по програмі лояльності «EXIM Bonus» начислюютья бонуси до 1000 грн за перших 20000 грн далі 1,2%. Згодом ці бали можна витратити/обміняти у партнерів EximBonus? Якісь нюанси з VISA є, бо завше мав Mastercard. Дякую.
Все правильно поняли. Никаких ньюансов у Визы по отношению в Мастеру в этом плане нет. Программе скоро год как будет. Балы можно тратить по мере их получения -- обычно, на 2..3 дн. после траты, но бывают и заскоки у Симы. А вот недавно порезали категории под кешбек -- сдувается Сима Подробности ищите на соответств. ветке.
greenozon написав:clientage офігєнчик інфа! а що значить такий маленький шрифт де 0.50% і ще цікавий зелений бек-фон що значить
дяк
Алка щас активно толкает Кеш'Ю. Там тоже есть выбор категорий 2..3/мес. А на остальное дают КБ-0,5%, вот категории на дек., которые я себе выбрал подсвечены. И вааще зелёная подсветка эт мой выбор на текущ. момент. Хотя этот выбор достаточно динамичен, и уже изменился