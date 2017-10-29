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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 14151617>
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:54

  clientage написав:Зображення
Красные - кредитки, чёрные - дебетки
Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой :)
Велком на тестировании пока :wink:

Я правильно розумію, що по картці Visa Platinum PayWave від Укрексімбанк по програмі лояльності «EXIM Bonus» начислюютья бонуси до 1000 грн за перших 20000 грн далі 1,2%. Згодом ці бали можна витратити/обміняти у партнерів EximBonus? Якісь нюанси з VISA є, бо завше мав Mastercard. Дякую. :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:05

  extreme_lviv_ua написав:
  clientage написав:Зображення
Красные - кредитки, чёрные - дебетки
Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой :)
Велком на тестировании пока :wink:

Я правильно розумію, що по картці Visa Platinum PayWave від Укрексімбанк по програмі лояльності «EXIM Bonus» начислюютья бонуси до 1000 грн за перших 20000 грн далі 1,2%. Згодом ці бали можна витратити/обміняти у партнерів EximBonus? Якісь нюанси з VISA є, бо завше мав Mastercard. Дякую. :roll:

Все правильно поняли. Никаких ньюансов у Визы по отношению в Мастеру в этом плане нет. Программе скоро год как будет.
Балы можно тратить по мере их получения -- обычно, на 2..3 дн. после траты, но бывают и заскоки у Симы. А вот недавно порезали категории под кешбек -- сдувается Сима :(
Подробности ищите на соответств. ветке.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:48

Re: Лучшая карта для cashback'а

А есть специльная ветка по бонусу? Что то не могу найти. Или в общей по укрэксиму? Спасибо.
AHTOXXXA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:03

AHTOXXXA,с января 18го токо бонус на ветке Укрексiмбанк и обсуждается :)
Востаннє редагувалось clientage в Вів 04 гру, 2018 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:13

Re: Лучшая карта для cashback'а

Точно. Спасибо.
AHTOXXXA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:25

  greenozon написав:clientage
офігєнчик інфа! :shock:
а що значить такий маленький шрифт де 0.50%
і ще цікавий зелений бек-фон що значить

дяк

Алка щас активно толкает Кеш'Ю. Там тоже есть выбор категорий 2..3/мес. А на остальное дают КБ-0,5%, вот категории на дек., которые я себе выбрал подсвечены.
И вааще зелёная подсветка эт мой выбор на текущ. момент. Хотя этот выбор достаточно динамичен, и уже изменился :)
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clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:32

Re: Лучшая карта для cashback'а

В табличке по великой пятерке указан кэшбэк 5% за коммуналку. Что то я не нахожу на сайте таскома такой инфы. Подскажите, правильно ли я понял, что по коммуналке лучшие условия в тасе? Спасибо.
AHTOXXXA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:41

  AHTOXXXA написав:В табличке по великой пятерке указан кэшбэк 5% за коммуналку. Что то я не нахожу на сайте таскома такой инфы. Подскажите, правильно ли я понял, что по коммуналке лучшие условия в тасе? Спасибо.

Это акция с сентября по декабрь. есть у Таси на сайте и активно на ветке обсуждалась, и народ тарился картой всю осень
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:41

  AHTOXXXA написав:В табличке по великой пятерке указан кэшбэк 5% за коммуналку. Что то я не нахожу на сайте таскома такой инфы. Подскажите, правильно ли я понял, что по коммуналке лучшие условия в тасе? Спасибо.

https://tascombank.ua/content/view/1539 ... ukrainian/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:57

  clientage написав:
  AHTOXXXA написав:В табличке по великой пятерке указан кэшбэк 5% за коммуналку. Что то я не нахожу на сайте таскома такой инфы. Подскажите, правильно ли я понял, что по коммуналке лучшие условия в тасе? Спасибо.

Это акция с сентября по декабрь. есть у Таси на сайте и активно на ветке обсуждалась, и народ тарился картой всю осень


ех жаль запізно дізнався...
поки карту отримаєш поки туда поки сюда вже і грудень (і акція) завершиться)

які будуть ідеї як оплачувати "смачно" комуналку в Новому Році, колеги?
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