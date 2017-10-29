RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:12

Re: Лучшая карта для cashback'а

  greenozon написав:які будуть ідеї як оплачувати "смачно" комуналку в Новому Році, колеги?

вам сюди Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26627
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2120 раз.
Подякували: 3063 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:14

С сентября по декабрь меня и эксим устраивал)
AHTOXXXA
 
Повідомлень: 58
З нами з: 10.03.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:16

  AHTOXXXA написав:С сентября по декабрь меня и эксим устраивал)

В декабре уже нет ЭксИма! Там теперь 0.5% за коммуналь и мабилу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26627
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2120 раз.
Подякували: 3063 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:19

Потому и интересуюсь новой картой для оплаты коммуналки и начисления кэшбэка.
AHTOXXXA
 
Повідомлень: 58
З нами з: 10.03.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:23

  AHTOXXXA написав:Потому и интересуюсь новой картой для оплаты коммуналки и начисления кэшбэка.

WeekEnd от того-же ТАСа - 2%
Surz
 
Повідомлень: 67
З нами з: 28.09.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:24

Спасибо! Присмотрюсь!
AHTOXXXA
 
Повідомлень: 58
З нами з: 10.03.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:30

Re: Лучшая карта для cashback'а

А в чем суть кешбека - за чей счет скидки . кому выгодно оплачивать этот банкет ?
Surfer
 
Повідомлень: 1500
З нами з: 14.11.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Карта с % на положительній баланс. 1, 2
Sultan19 » Вів 13 лис, 2018 10:44
11 704
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 13:32
bub-har
Лучшая карта для получения пенсии 1, 2, 3, 4
Искатель » Нед 29 жов, 2017 12:32
35 5654
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 14:13
ShtormK
Карточка для расчетов в Интернете или виртуальная карта 1 ... 13, 14, 15
ТупУм » Сер 23 січ, 2013 17:54
144 59230
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 сер, 2018 01:53
valentin1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.