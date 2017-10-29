вам сюди Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:12
Re: Лучшая карта для cashback'а
вам сюди Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:16
В декабре уже нет ЭксИма! Там теперь 0.5% за коммуналь и мабилу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:19
Потому и интересуюсь новой картой для оплаты коммуналки и начисления кэшбэка.
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:23
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:30
Re: Лучшая карта для cashback'а
А в чем суть кешбека - за чей счет скидки . кому выгодно оплачивать этот банкет ?
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