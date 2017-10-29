вам сюди Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:12
Re: Лучшая карта для cashback'а
вам сюди Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:16
В декабре уже нет ЭксИма! Там теперь 0.5% за коммуналь и мабилу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:19
Потому и интересуюсь новой картой для оплаты коммуналки и начисления кэшбэка.
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:23
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:30
Re: Лучшая карта для cashback'а
А в чем суть кешбека - за чей счет скидки . кому выгодно оплачивать этот банкет ?
Додано: Сер 05 гру, 2018 00:30
Идея и Альфа - дефакто не платит кешбэк вообще!!!!!!111 Потому что кред. лимит или маленький или нет вообще.
У Аллы кред лимит 10к, потратил 20к кред лимита начислили 200грн
первые месяц или на второй месяц у них двойной кешбэк 4%, а итоге ни хрена нету! опять начитать 200грн. У них 200грн , это стандарт
если 10к кред лимита по 4%. Это 450грн.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Сер 05 гру, 2018 08:10
я оформил трэвел (подписал договор) 30-го ноября в 4-е вечера пятница (был занят). То есть в иб карта еще не засветилась и не смог загасить со сбера 150 грн абонки которые списываются сразу при подписании . Поздно вечером уже горели цифры долга 150,17.
То есть финансовая операция 39,99% годовых. За месяц долг набежит около 5 гривен. Учтите это в свою расчетную дату ибо эти цифры нигде не видны. Ибо 60 грн это у максимки а тут 150 в месяц при задолженности.
Я использую карту только в режиме рассрочек чтобы загасить в ноль во вторую РД и отложить на полку.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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