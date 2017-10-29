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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:12

Re: Лучшая карта для cashback'а

  greenozon написав:які будуть ідеї як оплачувати "смачно" комуналку в Новому Році, колеги?

вам сюди Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:14

С сентября по декабрь меня и эксим устраивал)
AHTOXXXA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:16

  AHTOXXXA написав:С сентября по декабрь меня и эксим устраивал)

В декабре уже нет ЭксИма! Там теперь 0.5% за коммуналь и мабилу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:19

Потому и интересуюсь новой картой для оплаты коммуналки и начисления кэшбэка.
AHTOXXXA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:23

  AHTOXXXA написав:Потому и интересуюсь новой картой для оплаты коммуналки и начисления кэшбэка.

WeekEnd от того-же ТАСа - 2%
Surz
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:24

Спасибо! Присмотрюсь!
AHTOXXXA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:30

Re: Лучшая карта для cashback'а

А в чем суть кешбека - за чей счет скидки . кому выгодно оплачивать этот банкет ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:30

Идея и Альфа - дефакто не платит кешбэк вообще!!!!!!111 Потому что кред. лимит или маленький или нет вообще.

У Аллы кред лимит 10к, потратил 20к кред лимита начислили 200грн
первые месяц или на второй месяц у них двойной кешбэк 4%, а итоге ни хрена нету! опять начитать 200грн. У них 200грн , это стандарт :D

если 10к кред лимита по 4%. Это 450грн.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 08:10

  AHTOXXXA написав:Ну, справедливости ради, при оформлении про 150 грн в месяц при задолженности предупредили. Отпишу после пару месяцев что получилось.



я оформил трэвел (подписал договор) 30-го ноября в 4-е вечера пятница (был занят). То есть в иб карта еще не засветилась и не смог загасить со сбера 150 грн абонки которые списываются сразу при подписании . Поздно вечером уже горели цифры долга 150,17.
То есть финансовая операция 39,99% годовых. За месяц долг набежит около 5 гривен. Учтите это в свою расчетную дату ибо эти цифры нигде не видны. Ибо 60 грн это у максимки а тут 150 в месяц при задолженности.
Я использую карту только в режиме рассрочек чтобы загасить в ноль во вторую РД и отложить на полку.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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