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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:43
Re: Лучшая карта для cashback'а
У моно було Краса і здоров'я 5брудних, і в Продукти й супермаркети входять Півціни, море пива, сімейна пекарня та ще рвзна дрібнота, чиї мсс для Алли та Ідеї некошерні. Зараз для цього беру екомакс
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 05 гру, 2018 09:44
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:01
У меня от момента заказа карты до выхода из отделения ушло меньше 3-х часов
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:16
Додано: Чет 13 гру, 2018 06:54
мнение свинорыла:
Если курс в после нового года будет 29-30? то есть ли сейчас смысл платить "своими"?
Я думаю что Алла с - 5% кешбэком и Укрэксим с 5% сейчас не выгодные, так как удобно взять кредиты до января и февраля под 0%. А если что, то "пересвинорылись" в Январе, если эта теория не верная будет.
Например, моно урезал % по кешбэку за кред. лимит, они же не дураки.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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