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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:43

Re: Лучшая карта для cashback'а

У моно було Краса і здоров'я 5брудних, і в Продукти й супермаркети входять Півціни, море пива, сімейна пекарня та ще рвзна дрібнота, чиї мсс для Алли та Ідеї некошерні. Зараз для цього беру екомакс :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:44

  Surfer написав:А в чем суть кешбека - за чей счет скидки . кому выгодно оплачивать этот банкет ?


Оплачує банк.
Певна маркетингова акція, яка, на мою думку, має на меті популяризувати сам банк, стимулювати використання карток, збільшити залишки коштів на рахунках ...
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:01

  greenozon написав:ех жаль запізно дізнався...
поки карту отримаєш поки туда поки сюда вже і грудень (і акція) завершиться)

У меня от момента заказа карты до выхода из отделения ушло меньше 3-х часов
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:16

  clientage написав:Зображення
Красные - кредитки, чёрные - дебетки
Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой :)
Велком на тестировании пока :wink:


Что-то фото не хочет открываться.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 06:54

мнение свинорыла:

Если курс в после нового года будет 29-30? то есть ли сейчас смысл платить "своими"?

Я думаю что Алла с - 5% кешбэком и Укрэксим с 5% сейчас не выгодные, так как удобно взять кредиты до января и февраля под 0%. А если что, то "пересвинорылись" в Январе, если эта теория не верная будет.

Например, моно урезал % по кешбэку за кред. лимит, они же не дураки.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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