Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:43
У моно було Краса і здоров'я 5брудних, і в Продукти й супермаркети входять Півціни, море пива, сімейна пекарня та ще рвзна дрібнота, чиї мсс для Алли та Ідеї некошерні. Зараз для цього беру екомакс
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Сер 05 гру, 2018 09:44
Surfer написав:
А в чем суть кешбека - за чей счет скидки . кому выгодно оплачивать этот банкет ?
Оплачує банк.
Певна маркетингова акція, яка, на мою думку, має на меті популяризувати сам банк, стимулювати використання карток, збільшити залишки коштів на рахунках ...
V2
4
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:01
greenozon написав:
ех жаль запізно дізнався...
поки карту отримаєш поки туда поки сюда вже і грудень (і акція) завершиться)
У меня от момента заказа карты до выхода из отделения ушло меньше 3-х часов
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:16
clientage написав:
Красные - кредитки, чёрные - дебетки
Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой
Велком на тестировании пока
Что-то фото не хочет открываться.
Ratatui
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Додано: Чет 13 гру, 2018 06:54
мнение свинорыла:
Если курс в после нового года будет 29-30? то есть ли сейчас смысл платить " своими"? Я думаю что Алла с - 5% кешбэком и Укрэксим с 5% сейчас не выгодные, так как удобно взять кредиты до января и февраля под 0%. А если что, то "пересвинорылись" в Январе, если эта теория не верная будет. Например, моно урезал % по кешбэку за кред. лимит, они же не дураки.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:23
clientage написав:
Красные - кредитки, чёрные - дебетки
Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой
Велком на тестировании пока
В Симе нет чистых 5% или вы знаете спсоб
бесплатного
обнала их бонусов?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:48
BBC написав: clientage написав:
Красные - кредитки, чёрные - дебетки
Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой
Велком на тестировании пока
В Симе нет чистых 5% или вы знаете спсоб
бесплатного
обнала их бонусов?
Ну дааа
Вот оговорочка по этому поводу
viewtopic.php?p=4521243#p4521243
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
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2
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:39
BBC написав: clientage написав:
Красные - кредитки, чёрные - дебетки
Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой
Велком на тестировании пока
В Симе нет чистых 5% или вы знаете спсоб
бесплатного
обнала их бонусов?
А шо, есть какой то платный способ обнала?
Stringer
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:34
BBC написав: clientage написав:
Красные - кредитки, чёрные - дебетки
Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой
Велком на тестировании пока
В Симе нет чистых 5% или вы знаете спсоб
бесплатного
обнала их бонусов?
А в чем проблема - обменять бонусы на сертификат Ашана, например.
Будет 500гр на 500 бонусов (1:1)
aliksey
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