Лучшая карта для cashback'а

Наприклад телефон та комуналь у Cіми обкладаються комісією.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:01
Наприклад телефон та комуналь у Cіми обкладаються комісією.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:57
Шановний IMPRINTER колись подав ідею сприймати комісію Укрексіма як своєрідний податок, наприклад, як при виплаті відсотків з депо ПДФО.
Тільки в значно меншому розмірі
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:16
Ежу понятно, что лучше 500грн деньгами, чем сертами.
Но лучше 500 сертами, чем 500 грязными деньгами.
Ибо 475 > 402
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:45
Ну я просто обнал понимаю в прямом значении этого слова, а не в отоваривании фантиков, будь они хоть трижды ликвидные - тоесть никакого обнала нет, ну кроме как в теме мастеркард бильше?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:10
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