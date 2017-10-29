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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:01

  Stringer написав:А шо, есть какой то платный способ обнала?

Наприклад телефон та комуналь у Cіми обкладаються комісією.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:57

Шановний IMPRINTER колись подав ідею сприймати комісію Укрексіма як своєрідний податок, наприклад, як при виплаті відсотків з депо ПДФО.
Тільки в значно меншому розмірі ;)
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:16

Ежу понятно, что лучше 500грн деньгами, чем сертами.
Но лучше 500 сертами, чем 500 грязными деньгами.
Ибо 475 > 402
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:45

  klug написав:
  Stringer написав:А шо, есть какой то платный способ обнала?

Наприклад телефон та комуналь у Cіми обкладаються комісією.

Ну я просто обнал понимаю в прямом значении этого слова, а не в отоваривании фантиков, будь они хоть трижды ликвидные - тоесть никакого обнала нет, ну кроме как в теме мастеркард бильше?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:10

  mustbe написав:Но лучше 500 сертами, чем 500 грязными деньгами.

Вопрос спорный - например, мне сертификаты Ашана использовать - реальный геморрой! Поэтому предпочту 500 грязными :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:45

Re: Лучшая карта для cashback'а

  Vorlon написав:Вопрос спорный - например, мне сертификаты Ашана использовать - реальный геморрой! Поэтому предпочту 500 грязными :)

Без проблем. Куплю серты Сельпо по 402,50
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Подякував: 48 раз.
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