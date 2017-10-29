Лучшая карта для cashback'а

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:01
Stringer написав:
А шо, есть какой то платный способ обнала?
Наприклад телефон та комуналь у Cіми обкладаються комісією.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 13 гру, 2018 16:57
Шановний IMPRINTER колись подав ідею сприймати комісію Укрексіма як своєрідний податок, наприклад, як при виплаті відсотків з депо ПДФО.
Тільки в значно меншому розмірі
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:16
Ежу понятно, что лучше 500грн деньгами, чем сертами.
Но лучше 500 сертами, чем 500 грязными деньгами.
Ибо 475 > 402
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:45
klug написав: Stringer написав:
А шо, есть какой то платный способ обнала?
Наприклад телефон та комуналь у Cіми обкладаються комісією.
Ну я просто обнал понимаю в прямом значении этого слова, а не в отоваривании фантиков, будь они хоть трижды ликвидные - тоесть никакого обнала нет, ну кроме как в теме мастеркард бильше?
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Stringer
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:10
mustbe написав:
Но лучше 500 сертами, чем 500 грязными деньгами.
Вопрос спорный - например, мне сертификаты Ашана использовать - реальный геморрой! Поэтому предпочту 500 грязными
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Vorlon
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:45
Vorlon написав:
Вопрос спорный - например, мне сертификаты Ашана использовать - реальный геморрой! Поэтому предпочту 500 грязными
Без проблем. Куплю серты Сельпо по 402,50
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Суб 15 гру, 2018 12:10
mustbe написав: Vorlon написав:
Вопрос спорный - например, мне сертификаты Ашана использовать - реальный геморрой! Поэтому предпочту 500 грязными
Без проблем. Куплю серты Сельпо по 402,50
Это грабеж
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