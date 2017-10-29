|
|
|
Лучшая карта для cashback'а
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:17
Stringer написав: mustbe написав:
Считаю, что честная цена - в районе 450.
Просто интересно:
за сколько вы готовы купить-продать серты Ашана/Сельпо/Фора на 500 грн ?
Я - 440-460
Тоесть если шо, можно обращаться?
А то мне в Ашане жуть как не нравится и неудобно... и за 10% я в принципе готов избавиться от этих чувств
Вот просто интересно, - где же Вам нравится¿
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 420
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:59
Stringer написав:
Тоесть если шо, можно обращаться?
Да, в принципе - можно.
Личка
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 950
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:43
swan forever написав: Stringer написав: mustbe написав:
Считаю, что честная цена - в районе 450.
Просто интересно:
за сколько вы готовы купить-продать серты Ашана/Сельпо/Фора на 500 грн ?
Я - 440-460
Тоесть если шо, можно обращаться?
А то мне в Ашане жуть как не нравится и неудобно... и за 10% я в принципе готов избавиться от этих чувств
Вот просто интересно, - где же Вам нравится¿
Рост и метро
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8752
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 1215 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|1451
|
|
|35
|7014
|
|
|144
|60941
|
|