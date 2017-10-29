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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:17

  Stringer написав:
  mustbe написав:Считаю, что честная цена - в районе 450.

Просто интересно:
за сколько вы готовы купить-продать серты Ашана/Сельпо/Фора на 500 грн ?

Я - 440-460

Тоесть если шо, можно обращаться?
А то мне в Ашане жуть как не нравится и неудобно... и за 10% я в принципе готов избавиться от этих чувств

Вот просто интересно, - где же Вам нравится¿
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swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:59

Re: Лучшая карта для cashback'а

  Stringer написав:Тоесть если шо, можно обращаться?

Да, в принципе - можно.
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EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:43

  swan forever написав:
  Stringer написав:
  mustbe написав:Считаю, что честная цена - в районе 450.

Просто интересно:
за сколько вы готовы купить-продать серты Ашана/Сельпо/Фора на 500 грн ?

Я - 440-460

Тоесть если шо, можно обращаться?
А то мне в Ашане жуть как не нравится и неудобно... и за 10% я в принципе готов избавиться от этих чувств

Вот просто интересно, - где же Вам нравится¿

Рост и метро
Stringer
 
Повідомлень: 8752
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