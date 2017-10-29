Лучшая карта для cashback'а

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:17
Stringer написав: mustbe написав:
Считаю, что честная цена - в районе 450.
Просто интересно:
за сколько вы готовы купить-продать серты Ашана/Сельпо/Фора на 500 грн ?
Я - 440-460
Тоесть если шо, можно обращаться?
А то мне в Ашане жуть как не нравится и неудобно... и за 10% я в принципе готов избавиться от этих чувств
Вот просто интересно, - где же Вам нравится¿
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Додано: Нед 16 гру, 2018 18:59
Stringer написав:
Тоесть если шо, можно обращаться?
Да, в принципе - можно.
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EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:43
swan forever написав: Stringer написав: mustbe написав:
Считаю, что честная цена - в районе 450.
Просто интересно:
за сколько вы готовы купить-продать серты Ашана/Сельпо/Фора на 500 грн ?
Я - 440-460
Тоесть если шо, можно обращаться?
А то мне в Ашане жуть как не нравится и неудобно... и за 10% я в принципе готов избавиться от этих чувств
Вот просто интересно, - где же Вам нравится¿
Рост и метро
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:18
Stringer
Шо такое РОСТ?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:19
swan forever написав:Stringer
Шо такое РОСТ?
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Додано: Нед 30 гру, 2018 15:55
clientage написав:
Красные - кредитки, чёрные - дебетки
Очередной раз перетасовал колоду после перипетий с Моней, Симой и Алкой
Велком на тестировании пока
В ТАСком. «Велика п’ятірка» максимальна сума кешбеку не 1000 грн а 1300 грн
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Додано: Нед 30 гру, 2018 18:44
extreme_lviv_ua
В табличці сума після оподаткування
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Додано: Нед 30 гру, 2018 18:46
extreme_lviv_ua написав:
В ТАСком. «Велика п’ятірка» максимальна сума кешбеку не 1000 грн а 1300 грн
Научитесь не говорить людям чушь, если не разобрались!
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Додано: Нед 30 гру, 2018 18:53
1046,5 чистыми, если быть точным
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