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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:40
А давайте будемо більш добрішими один до одного. Тим більше ж - Свято наближається. З наступаючим!
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:17
Re: Лучшая карта для cashback'а
Додано: Сер 02 січ, 2019 14:57
extreme_lviv_ua
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК»
11. Сума Винагороди, яку може отримати Учасник, лімітується Організатором та не може бути меншою ніж 1,00 (одна) гривня та більшою за 1300,00 (одна тисяча триста) гривень на місяць.
Винагорода у розмірі, що перевищує максимальну суму, не виплачується, тобто Учасник може отримати максимально 1300 (одна тисяча триста) гривень на місяць. Учасники, отримуючи суму Винагороди, розуміють та підтверджують що отримують від Організатора дохід, у зв’язку з чим Організатор виконує функції податкового агента Учасника, щодо оподаткування доходів з суми Винагороди: утримує та перераховує в бюджет податки та збори виключно в розмірах, на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України...
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:11
Для упорно непонимающих: 1300*0,805=1046,50 грн. - максимальная сумма, которую можно вывести чистыми в месяц с кредитной карты "Большая пятёрка".
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