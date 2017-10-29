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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:40
А давайте будемо більш добрішими один до одного. Тим більше ж - Свято наближається. З наступаючим!
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:17
Re: Лучшая карта для cashback'а
Додано: Сер 02 січ, 2019 14:57
extreme_lviv_ua
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК»
11. Сума Винагороди, яку може отримати Учасник, лімітується Організатором та не може бути меншою ніж 1,00 (одна) гривня та більшою за 1300,00 (одна тисяча триста) гривень на місяць.
Винагорода у розмірі, що перевищує максимальну суму, не виплачується, тобто Учасник може отримати максимально 1300 (одна тисяча триста) гривень на місяць. Учасники, отримуючи суму Винагороди, розуміють та підтверджують що отримують від Організатора дохід, у зв’язку з чим Організатор виконує функції податкового агента Учасника, щодо оподаткування доходів з суми Винагороди: утримує та перераховує в бюджет податки та збори виключно в розмірах, на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України...
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:11
Для упорно непонимающих: 1300*0,805=1046,50 грн. - максимальная сумма, которую можно вывести чистыми в месяц с кредитной карты "Большая пятёрка".
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:15
Re: Лучшая карта для cashback'а
Народ, ну я хз, я за грудень наколядував чистими 1194,08₴ (це цифра з sms які приходили після купівлі товарів (вже з врахуванням податків)) з цих 1194,08 я вивів 1123,43₴, решта ще в дорозі. Як не крути, це явно більше ніж 1046,50₴. Повторюсь, я в службі підтримки запитував два рази, сказали чистими 1300 грн/міс.
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:24
Яка решта, у якої дорозі? А шо 29 грудня нічого з бонусами не сталося?
ну тоді у вас 1194,08 це за ДВА місяці... малувато буде
Для чого вам отой саппорт? От читайте
... делайте хоть что-нибудь!
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