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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:40
А давайте будемо більш добрішими один до одного. Тим більше ж - Свято наближається. З наступаючим!
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:17
Re: Лучшая карта для cashback'а
Додано: Сер 02 січ, 2019 14:57
extreme_lviv_ua
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК»
11. Сума Винагороди, яку може отримати Учасник, лімітується Організатором та не може бути меншою ніж 1,00 (одна) гривня та більшою за 1300,00 (одна тисяча триста) гривень на місяць.
Винагорода у розмірі, що перевищує максимальну суму, не виплачується, тобто Учасник може отримати максимально 1300 (одна тисяча триста) гривень на місяць. Учасники, отримуючи суму Винагороди, розуміють та підтверджують що отримують від Організатора дохід, у зв’язку з чим Організатор виконує функції податкового агента Учасника, щодо оподаткування доходів з суми Винагороди: утримує та перераховує в бюджет податки та збори виключно в розмірах, на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України...
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:11
Для упорно непонимающих: 1300*0,805=1046,50 грн. - максимальная сумма, которую можно вывести чистыми в месяц с кредитной карты "Большая пятёрка".
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:15
Re: Лучшая карта для cashback'а
Народ, ну я хз, я за грудень наколядував чистими 1194,08₴ (це цифра з sms які приходили після купівлі товарів (вже з врахуванням податків)) з цих 1194,08 я вивів 1123,43₴, решта ще в дорозі. Як не крути, це явно більше ніж 1046,50₴. Повторюсь, я в службі підтримки запитував два рази, сказали чистими 1300 грн/міс.
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:24
Яка решта, у якої дорозі? А шо 29 грудня нічого з бонусами не сталося?
ну тоді у вас 1194,08 це за ДВА місяці... малувато буде
Для чого вам отой саппорт? От читайте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:03
Вся історія почлась з того, що зробив я собі в грудні карточку «Велика п’ятірка». У табличці clientage побачив, що ліміт 1000 грн/міс, ок, тисяча так тисяча. 26.12.2018 вивів чистими 999,88 грн.
30 грудня зробив кілька незапланованих покупок, одразу прийшли sms в якийх писалось про нарахування бонусів. Бонусів явно було більшіше ніж 1000–999,88=0,12 грн, думаю щось тут не так. Написав в сапорт, ті сказали, що ліміт 1300 грн. Тоді я розуміючи, що є ще запас в 300 грн чистими, проплачую комуналку. Крайня транзакція була аж 31.12.18. По підрахункам з sms я до нового року встиг наколядувати ще на 194,20 грн чистими. Вчора побачив, що з тих 194,20 грн на бонусний рахунок прийшло 153,47 грн брудними, я їх вивів і сьогодні отримав чистими 123,55 грн. Решта 70,65 грн, хз де, думаю, що ще не прошли транзакції всі.
P.S. В разі чого вибачайте, я тільки починаючий «свинорил», гг
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:19
Re: Лучшая карта для cashback'а
Коли?
Когда было ото начисление?
Ведь начисление бонусов происходит на сл. день после проведения/списания траты по счету и после 21:00. Все списания происходят в опердень, ближайший опердень был 2го января, т.е. все траты с 29 по 1 января провелись не ранее 2го января. Да, было исключение, некоторые траты 29..30 банк провел типазадним числом- 2018 годом Ну так это исключение, и бонусы по всем этим проводкам упали на бонусный счет уже этим годом.
Кроме этого, все шо вы наколядовали в прошлом году и не вывели д.б. СГОРЕТЬ до 21:00 29 декабря. так шо все, шо было начислено после 29го -- эт бонусы НОВОГО периода
Нужно понимать разницу между грязными 1300грн и чистыми 1300*0,805 = 1 046,5грн
На бонусный счет начисляются бонусы грязными, а переводятся на карту с очищением/удержанием налогом 19.5%.
ТАСБанк чуть ли не единственный банк, который выплачивает КБ уже чистыми 1..5%. Другие банки рекламируют свои КБ в 2..3% грязными.
В отой талбичке все КБ пересчитаны с учетом удержания(очистки) налога.
Ну и учтите, форумчане упражняются с КБ Таськи уже более 2х лет, все там уже проверено-перепроверено и не один раз
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:21
это только в новогоднюю ночь такие чудеса случаются. все что после 30 пойдет в лимит вывода января. а в обычном месяце и начислилось бы в январе
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Додано: Чет 03 січ, 2019 21:01
Re: Лучшая карта для cashback'а
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