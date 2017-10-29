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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 02:13

  MASolomko написав:
  clientage написав:...учтите, форумчане упражняются с КБ Таськи уже более 2х лет, все там уже проверено-перепроверено и не один раз :)
Опробовал Таську по дебетной Вике -- получается "готовить". Только кредитный лимит не помешал бы.

Що готуєте, вишукані страви чи фастфуд?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 03:13

extreme_lviv_ua
Перевірте інформацію по бонусному рахунку: ТАС24 > вкладка Рахунки > Бонусний рахунок > Деталі > Виплачено в поточному місяці.
Думаю, там вже обліковуються Ваші брудні 153,47 за січень.

Але все ж старання марними не були - Вам таки вдалося у січні отримати 5%-ий кешбек:)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:44

Re: Лучшая карта для cashback'а

klug, поки що тільки фастфуди "комуналка" під соусом "Ощадний". Для вишуканих страв Тасі не сподобалось меню по Донбаськи — тому без кредліму.
MASolomko
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  #<1 ... 19202122
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