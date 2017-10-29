Що готуєте, вишукані страви чи фастфуд?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 04 січ, 2019 02:13
Що готуєте, вишукані страви чи фастфуд?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 03:13
extreme_lviv_ua
Перевірте інформацію по бонусному рахунку: ТАС24 > вкладка Рахунки > Бонусний рахунок > Деталі > Виплачено в поточному місяці.
Думаю, там вже обліковуються Ваші брудні 153,47 за січень.
Але все ж старання марними не були - Вам таки вдалося у січні отримати 5%-ий кешбек:)
Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:44
Re: Лучшая карта для cashback'а
klug, поки що тільки фастфуди "комуналка" під соусом "Ощадний". Для вишуканих страв Тасі не сподобалось меню по Донбаськи — тому без кредліму.
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