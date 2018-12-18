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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 02:13

  MASolomko написав:
  clientage написав:...учтите, форумчане упражняются с КБ Таськи уже более 2х лет, все там уже проверено-перепроверено и не один раз :)
Опробовал Таську по дебетной Вике -- получается "готовить". Только кредитный лимит не помешал бы.

Що готуєте, вишукані страви чи фастфуд?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 03:13

extreme_lviv_ua
Перевірте інформацію по бонусному рахунку: ТАС24 > вкладка Рахунки > Бонусний рахунок > Деталі > Виплачено в поточному місяці.
Думаю, там вже обліковуються Ваші брудні 153,47 за січень.

Але все ж старання марними не були - Вам таки вдалося у січні отримати 5%-ий кешбек:)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:44

Re: Лучшая карта для cashback'а

klug, поки що тільки фастфуди "комуналка" під соусом "Ощадний". Для вишуканих страв Тасі не сподобалось меню по Донбаськи — тому без кредліму.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:44

Re: Лучшая карта для cashback'а

С каких карт выгодней всего покупать на в зарубежных интернет магазинах ?
Сейчас пользуюсь Моно и Приватбанк.
Иногда выходит еще получить кэшбэк (проходят как категории продукты, косметика, одежда)
ТАС я так понял выше курс о картам +1% конвертации.
Какие подвохи в Ideabank Card Blanche ONLINE( я так понял за интернет-магазины за кредитные 5% и абонплата если нет трат 3000 грн? Какой у них курс конвертации ?
maxstar
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:40

Re: Лучшая карта для cashback'а

Яка картка на даний момент краща для кешбеку? Монобанк порізав кешбек, рік протрималися тільки.
blindtrust
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:06

  blindtrust написав:Яка картка на даний момент краща для кешбеку? Монобанк порізав кешбек, рік протрималися тільки.

Залежить від того, чи готові ви розмістити депозит для її отримання, чи готові ви за неї доплатити, чи дадуть вам ліміт.
Ексім - від 2% до 5%(7%) - потрібен депозит та може знадобитися доплата (залежить від бажаного розміру кешбеку), дебетка
А-Банк - принцип і відсотки як у Моно в кращі часи - потрібен депозит від 25к на півроку і більше
ТАС - 1% від 3% - важко отримати ліміт. за 3% треба доплатити
Альфа - є різні варіанти. в подробиці не вдавався
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:44

  maxstar написав:С каких карт выгодней всего покупать на в зарубежных интернет магазинах ?
Сейчас пользуюсь Моно и Приватбанк.
Иногда выходит еще получить кэшбэк (проходят как категории продукты, косметика, одежда)
ТАС я так понял выше курс о картам +1% конвертации.
Какие подвохи в Ideabank Card Blanche ONLINE( я так понял за интернет-магазины за кредитные 5% и абонплата если нет трат 3000 грн? Какой у них курс конвертации ?

ТАС Викенд 2% со своих долларов/евро/фунтов и со всех гривен
Vint
 
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  #<1 ... 19202122
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