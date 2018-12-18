Що готуєте, вишукані страви чи фастфуд?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 04 січ, 2019 02:13
Що готуєте, вишукані страви чи фастфуд?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 03:13
extreme_lviv_ua
Перевірте інформацію по бонусному рахунку: ТАС24 > вкладка Рахунки > Бонусний рахунок > Деталі > Виплачено в поточному місяці.
Думаю, там вже обліковуються Ваші брудні 153,47 за січень.
Але все ж старання марними не були - Вам таки вдалося у січні отримати 5%-ий кешбек:)
Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:44
Re: Лучшая карта для cashback'а
klug, поки що тільки фастфуди "комуналка" під соусом "Ощадний". Для вишуканих страв Тасі не сподобалось меню по Донбаськи — тому без кредліму.
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:44
Re: Лучшая карта для cashback'а
С каких карт выгодней всего покупать на в зарубежных интернет магазинах ?
Сейчас пользуюсь Моно и Приватбанк.
Иногда выходит еще получить кэшбэк (проходят как категории продукты, косметика, одежда)
ТАС я так понял выше курс о картам +1% конвертации.
Какие подвохи в Ideabank Card Blanche ONLINE( я так понял за интернет-магазины за кредитные 5% и абонплата если нет трат 3000 грн? Какой у них курс конвертации ?
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:40
Re: Лучшая карта для cashback'а
Яка картка на даний момент краща для кешбеку? Монобанк порізав кешбек, рік протрималися тільки.
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:06
Залежить від того, чи готові ви розмістити депозит для її отримання, чи готові ви за неї доплатити, чи дадуть вам ліміт.
Ексім - від 2% до 5%(7%) - потрібен депозит та може знадобитися доплата (залежить від бажаного розміру кешбеку), дебетка
А-Банк - принцип і відсотки як у Моно в кращі часи - потрібен депозит від 25к на півроку і більше
ТАС - 1% від 3% - важко отримати ліміт. за 3% треба доплатити
Альфа - є різні варіанти. в подробиці не вдавався
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:44
ТАС Викенд 2% со своих долларов/евро/фунтов и со всех гривен
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:09
Re: Лучшая карта для cashback'а
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность получить кэшбэк с кредитной/дебетовой карты при покупке продукции в магазинах электроники(интернет или, возможно, в локальном представительстве крупных сетей)?
Возможно, кто-то из банков предлагает, категорию 'Электроника и бытовая техника'
То что удалось найти, это бонусная програма от Ексім, но не уверен что она подходит для вышеописанной цели (да и для относительно нормального кэшбэка, нужно приличное вложение средств)
С ТАС не совсем понятен вариант с Интернет покупками в интернет магазинах электроники.
P.S. Если есть примеры успешных покупок с названиями магазинов,напишите, пожалуйста в личку.
Заранее спасибо.
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:12
Re: Лучшая карта для cashback'а
Sater, weekend card от Тас позволяет получить:
— 2% при оплате кредитнами или собственными средствами в сети интернет-магазинах;
— при оплате в магазине кредитными в субботу и воскресенье — 3%, в другие дни или собственными средствами — 1%.
Для этой карты не важен MCC-операции, ну кроме p2p-переводов.
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:33
Re: Лучшая карта для cashback'а
Агаа, но с Таськиной чехардой Виикой за коммуналку с Пори или Изи лучше платить в инете, но на викенде
... делайте хоть что-нибудь!
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