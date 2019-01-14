Лучшая карта для cashback'а

AleksD написав:У відділенні "таскомбанку" відмовились оформити картку "пудра" і окремо, і навіть на додачу до "великої 5", хоча по тф було сказано, що після оформлення "в5" - "пудру" оформлять. Але тф - то одне, відділення - інше... "пудра" - тільки для жінок, чоловікам - ні-ні!
Ну ок, спробую пережити якось без продуктів "таскомбанку" (не хочете давати "пудру" - не треба мені і "в5").
Я правильно розумію, що і без мене в "таскомбанку" відбою від клієнтів немає..?
Агаа, полным полно смекалистой клиентуры с подругами, жёнами и даже мамами А для обиженых пацанов вместо розовой Пудры с конфети и мишурой предлагают Чернявый Гуталин в коробке из под гудрона.
Вы спрашивали про Гуталин у них?