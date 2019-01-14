Лучшая карта для cashback'а

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:18
AleksD написав:
У відділенні "таскомбанку" відмовились оформити картку "пудра" і окремо, і навіть на додачу до "великої 5", хоча по тф було сказано, що після оформлення "в5" - "пудру" оформлять. Але тф - то одне, відділення - інше... "пудра" - тільки для жінок, чоловікам - ні-ні!
Ну ок, спробую пережити якось без продуктів "таскомбанку" (не хочете давати "пудру" - не треба мені і "в5").
Я правильно розумію, що і без мене в "таскомбанку" відбою від клієнтів немає..?
Агаа, полным полно смекалистой клиентуры с подругами, жёнами и даже мамами
А для обиженых пацанов вместо розовой Пудры с конфети и мишурой предлагают Чернявый Гуталин в коробке из под гудрона.
Вы спрашивали про Гуталин у них?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 04 тра, 2019 06:39
AleksD
примерно да, они не переживают за новых клиентов
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Додано: Нед 05 тра, 2019 12:36
clientage написав:
Вы спрашивали про Гуталин у них?
Ні, лише про "пудру"
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AleksD
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Додано: Нед 05 тра, 2019 12:40
swan forever написав:AleksD
примерно да, они не переживают за новых клиентов
Зрозуміло. Знаю точно: депресії через відсутність картки "таскомбанку" у мене точно не буде
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:57
... делайте хоть что-нибудь!
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