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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:18

  AleksD написав:У відділенні "таскомбанку" відмовились оформити картку "пудра" і окремо, і навіть на додачу до "великої 5", хоча по тф було сказано, що після оформлення "в5" - "пудру" оформлять. Але тф - то одне, відділення - інше... "пудра" - тільки для жінок, чоловікам - ні-ні!
Ну ок, спробую пережити якось без продуктів "таскомбанку" (не хочете давати "пудру" - не треба мені і "в5").
Я правильно розумію, що і без мене в "таскомбанку" відбою від клієнтів немає..?

Агаа, полным полно смекалистой клиентуры с подругами, жёнами и даже мамами :idea: А для обиженых пацанов вместо розовой Пудры с конфети и мишурой предлагают Чернявый Гуталин в коробке из под гудрона.
Вы спрашивали про Гуталин у них? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 06:39

Лучшая карта для cashback'а

AleksD
примерно да, они не переживают за новых клиентов
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 12:36

  clientage написав:Вы спрашивали про Гуталин у них? :mrgreen:

Ні, лише про "пудру"
AleksD
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 12:40

  swan forever написав:AleksD
примерно да, они не переживают за новых клиентов

Зрозуміло. Знаю точно: депресії через відсутність картки "таскомбанку" у мене точно не буде :-D
AleksD
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:57

саморИХлама, см. viewtopic.php?p=4661866#p4661866
:P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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