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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 08:39

Faceless
Где там инфа про кешбеки? "До 5%" ниочем не говорит (это как скидки до 50%, где 50% будет на всякий ширпотреб), про кешбеки с кредитных средств тоже инфы мало.

В монобанке инфа про кешбеки доступна - выбираешь категории в начале месяца, а тут что попало.

Да еще смущает обязательный пункт страхования. Что за это надо еще платить?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 09:16

  vpchelko написав:Faceless
Где там инфа про кешбеки?

Дасс, нуна взять себя в руки и таки потапать по куче ссылок типа документ :) там есть подробные условия КБ и тарифы. Мона ещё и на профильной ветке черпнуть инфу, там жевано пережевано мульен раз :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:19

Faceless
Я искать умею, нашел, только на сайте минфина пару слов про кешбек, а на сайте банка только инфа про "до 5%".
Ни слова про кешбеки: https://tascombank.ua/files/_dod__b5_01032019_pudra.pdf

Вот что нашел еще на сайте finance.u
3% за розрахунки кредитними коштами / 1% за розрахунки власними коштами в косметичних, масажних і манікюрних салонах, макіяж студіях, броу барах, аптеках, магазинах косметики і парфумерії та інших закладах б'юті сфери; 5% за розрахунки кредитними коштами / 1% за розрахунки власними коштами в бутиках, шоурумах і спеціалізованих магазинах одягу та взуття
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:24

Ищите дальше. Другой док там есть :)
См. нуна первоисточники, а не чужие пересказы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:26

clientage
Если он и есть, то очень хорошо спрятали.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 25 лип, 2019 10:27, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:27

Два тапа
Горизонтальный скрол на лендинге :)
Вам нужно полное описание программы кешбэка, в конце там есть таблица.
Востаннє редагувалось clientage в Чет 25 лип, 2019 10:30, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:29

clientage
еле нашел... обратил внимание только на "Про кешбек", зачем они еще отдельную закладку сделали?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:31

Фух
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:14

Re: Лучшая карта для cashback'а

Месяц назад открыл карту Большая петерка от Таскомбанка,
сразу принес выписку с привата о поступлениях на счет фоп, кредитный лимит не дали, посоветовали прийти через месяц, пришел и опять дали отказ.
Может я что-то не так делаю ?
На привате кредитный лимит 20 тысяч,
на Моно тоже 20 тысяч,
а вот тас дает только 0.
dimakaminskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:53

Re: Лучшая карта для cashback'а

dimakaminskiy, получить лимит в Тас очень и очень тяжело, но реально.
MASolomko
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