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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 06:54

dimakaminskiy

Скорее всего при оформлении указали, источник дохода: неофициальный, не трудоустроен, или что-то в этом роде.

Сегодня пойду еще раз в банк. При оформлении почему-то отказались принять во внимание декларацию о доходе. Попробую еще раз. Я получаю доход, как ФОП согласно контракту.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:38

Re: Лучшая карта для cashback'а

Проблема с низким лимитом была решена повторным оформлением карты Б5 и нормальным скорингом, сейчас оформили нормально, как ФОПа (карточный счет пробивается в кабинете налоговой).
Спасибо сотруднику банка Оксане (Одесса/Соборная)
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:43

  vpchelko написав:Проблема с низким лимитом была решена повторным оформлением карты Б5 и нормальным скорингом, сейчас оформили нормально, как ФОПа.

Первую карту закрывали перед обращением?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:45

  vpchelko написав:Проблема с низким лимитом была решена повторным оформлением карты Б5 и нормальным скорингом

Скільки дали чесному ФОПу? Маєте кредитки інших банків?
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:09

Slx
Не закрывал, но сказали надо закрыть старую. Завтра еще раз в отделение.

Лимита еще не увидел, оператор сказала будет 10тыс. В есть моно 25 + 20. До этого еще было в привате 50тыс, но приват в последнее время начал наглеть, закрыл карты в привате.
vpchelko
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