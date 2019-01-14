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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 13 сер, 2019 06:54
dimakaminskiy
Скорее всего при оформлении указали, источник дохода: неофициальный, не трудоустроен, или что-то в этом роде.
Сегодня пойду еще раз в банк. При оформлении почему-то отказались принять во внимание декларацию о доходе. Попробую еще раз. Я получаю доход, как ФОП согласно контракту.
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vpchelko
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Додано: Вів 13 сер, 2019 12:38
Проблема с низким лимитом была решена повторным оформлением карты Б5 и нормальным скорингом, сейчас оформили нормально, как ФОПа (карточный счет пробивается в кабинете налоговой).
Спасибо сотруднику банка Оксане (Одесса/Соборная)
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vpchelko
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Додано: Вів 13 сер, 2019 12:43
vpchelko написав:
Проблема с низким лимитом была решена повторным оформлением карты Б5 и нормальным скорингом, сейчас оформили нормально, как ФОПа.
Первую карту закрывали перед обращением?
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Slx
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Додано: Вів 13 сер, 2019 13:45
vpchelko написав:
Проблема с низким лимитом была решена повторным оформлением карты Б5 и нормальным скорингом
Скільки дали чесному ФОПу? Маєте кредитки інших банків?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 16:09
Slx
Не закрывал, но сказали надо закрыть старую. Завтра еще раз в отделение.
Лимита еще не увидел, оператор сказала будет 10тыс. В есть моно 25 + 20. До этого еще было в привате 50тыс, но приват в последнее время начал наглеть, закрыл карты в привате.
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vpchelko
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