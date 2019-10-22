Лучшая карта для cashback'а

amator2020 написав:
Добрый вечер!
Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно.
Есть карты:
1. с постоянным КБ(обычно 1..3%)
2. с выбором категорий КБ, которые меняются от месяца к месяцу (от 2 до 20%)
Среди 1х советую присмотреться к:
- Б5 и Пудре (ток для девочек. Есть у вас подружка?
) от Таскомбанка (и как дебетка)
- ВанКард от Конкорда (и как дебетка)
- КардБланш Онлайн (для инет оплат) от Идеи (достаточно легко дают лимит работающим новичкам)
Среди 2х оч. часто бывают категория Аптек, Медицины или Красоты:
- Максимум(кредитка) или Пакетная дебетка от Альфы (достаточно легко дают лимит работающим новичкам)
- Монобанк, основной КБ у них все равно на дебетку
- А-банк, основной КБ у них все равно на дебетку, хотя без кредлимита КБ-счет не откроют
- еще какой-то цыплячий банк, который раньше был Барсиком
Советую изучить Тарифы и пооткрывать карты во ВСЕХ этих банках и ловить Удачу
... делайте хоть что-нибудь!