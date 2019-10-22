Лучшая карта для cashback'а

Додано: Чет 23 січ, 2020 22:55

amator2020 написав: Добрый вечер!

Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно. Добрый вечер!Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно.

Есть карты:1. с постоянным КБ(обычно 1..3%)2. с выбором категорий КБ, которые меняются от месяца к месяцу (от 2 до 20%)Среди 1х советую присмотреться к:- Б5 и Пудре (ток для девочек. Есть у вас подружка?) от Таскомбанка (и как дебетка)- ВанКард от Конкорда (и как дебетка)- КардБланш Онлайн (для инет оплат) от Идеи (достаточно легко дают лимит работающим новичкам)Среди 2х оч. часто бывают категория Аптек, Медицины или Красоты:- Максимум(кредитка) или Пакетная дебетка от Альфы (достаточно легко дают лимит работающим новичкам)- Монобанк, основной КБ у них все равно на дебетку- А-банк, основной КБ у них все равно на дебетку, хотя без кредлимита КБ-счет не откроют- еще какой-то цыплячий банк, который раньше был БарсикомСоветую изучить Тарифы и пооткрывать карты во ВСЕХ этих банках и ловить Удачу