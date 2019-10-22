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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 25262728>
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 06:54

dimakaminskiy

Скорее всего при оформлении указали, источник дохода: неофициальный, не трудоустроен, или что-то в этом роде.

Сегодня пойду еще раз в банк. При оформлении почему-то отказались принять во внимание декларацию о доходе. Попробую еще раз. Я получаю доход, как ФОП согласно контракту.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:38

Re: Лучшая карта для cashback'а

Проблема с низким лимитом была решена повторным оформлением карты Б5 и нормальным скорингом, сейчас оформили нормально, как ФОПа (карточный счет пробивается в кабинете налоговой).
Спасибо сотруднику банка Оксане (Одесса/Соборная)
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:43

  vpchelko написав:Проблема с низким лимитом была решена повторным оформлением карты Б5 и нормальным скорингом, сейчас оформили нормально, как ФОПа.

Первую карту закрывали перед обращением?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:45

  vpchelko написав:Проблема с низким лимитом была решена повторным оформлением карты Б5 и нормальным скорингом

Скільки дали чесному ФОПу? Маєте кредитки інших банків?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:09

Slx
Не закрывал, но сказали надо закрыть старую. Завтра еще раз в отделение.

Лимита еще не увидел, оператор сказала будет 10тыс. В есть моно 25 + 20. До этого еще было в привате 50тыс, но приват в последнее время начал наглеть, закрыл карты в привате.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 23:46

Брати і сестри! Нагадайте будь ласка список кешбечних карт на оплату в інеті! Щиро дякую! :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 07:56

  Козак-характерник написав:Брати і сестри! Нагадайте будь ласка список кешбечних карт на оплату в інеті! Щиро дякую! :P

Идея Онлайн (4%), Укрсиб до конца года открыть New Card (5% на 6 месяцев), ТАС Б5 на все 1%...
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:55

....... для Аптек

  amator2020 написав:Добрый вечер!
Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно.


Есть карты:
1. с постоянным КБ(обычно 1..3%)
2. с выбором категорий КБ, которые меняются от месяца к месяцу (от 2 до 20%)

Среди 1х советую присмотреться к:
- Б5 и Пудре (ток для девочек. Есть у вас подружка? :)) от Таскомбанка (и как дебетка)
- ВанКард от Конкорда (и как дебетка)
- КардБланш Онлайн (для инет оплат) от Идеи (достаточно легко дают лимит работающим новичкам)

Среди 2х оч. часто бывают категория Аптек, Медицины или Красоты:
- Максимум(кредитка) или Пакетная дебетка от Альфы (достаточно легко дают лимит работающим новичкам)
- Монобанк, основной КБ у них все равно на дебетку
- А-банк, основной КБ у них все равно на дебетку, хотя без кредлимита КБ-счет не откроют
- еще какой-то цыплячий банк, который раньше был Барсиком :)

Советую изучить Тарифы и пооткрывать карты во ВСЕХ этих банках и ловить Удачу :wink:
Востаннє редагувалось clientage в Чет 23 січ, 2020 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:58

  clientage написав:А-банк, основной КБ у них все равно на дебетку, хотя без кредлимита КБ-счет не откроют

Это что ещё за глупости? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:58

  Vorlon написав:
  clientage написав:А-банк, основной КБ у них все равно на дебетку, хотя без кредлимита КБ-счет не откроют

Это что ещё за глупости? :shock:

Мне не открывали КБ-счет
У меня полгода была дебетка и не было КБ-категорий. Говорили пользуйтесь дебеткой и возможно мы нальём вам КЛ :)

А вам открыли без кредлимита?
Востаннє редагувалось clientage в Чет 23 січ, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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