clientage
У меня с момента открытия карты (год назад) не было лимита - кэшбек есть. Правда Универсальная Gold у меня.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 23 січ, 2020 23:00
clientage
У меня с момента открытия карты (год назад) не было лимита - кэшбек есть. Правда Универсальная Gold у меня.
Додано: Чет 23 січ, 2020 23:03
У меня тоже была Голда с фоткой, спецом занес 50К на депо. Но пока депо не закончился и я его не вынес, я не получил лимита.
Причем лимит налили на др. дебетку(обычную!!) и после моего удивления перевыпустили ее на Зеленую
теперь у меня Зеленая с лимитом 5К и Голда с фото -- дебетка. Эт Шапито
А лимитом я не пользуюсь, т.к. КБ-категории приятнее за свои, еще и 10% капают на остаток
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:11
Получал в А на этой неделе зекарту. Немного приукрасив анкету , налили 15К, сразу отказался и установил 0. Категории КБ апликуха предлагает.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:58
Re: Лучшая карта для cashback'а
Голд с 0 лимитом имела КБ и после перевыпуска на зелёнку с 0 имеет КБ
Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:10
Re: Лучшая карта для cashback'а
И там на любую категорию (за свои) КБ 1%?
... делайте хоть что-нибудь!
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