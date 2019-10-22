Лучшая карта для cashback'а

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 23 січ, 2020 23:00
clientage
У меня с момента открытия карты (год назад) не было лимита - кэшбек есть. Правда Универсальная Gold у меня.
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Vorlon
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:03
Vorlon написав:clientage
У меня с момента открытия карты (год назад) не было лимита - кэшбек есть. Правда Универсальная Gold у меня.
У меня тоже была Голда с фоткой, спецом занес 50К на депо. Но пока депо не закончился и я его не вынес, я не получил лимита.
Причем лимит налили на др. дебетку(обычную!!) и после моего удивления перевыпустили ее на Зеленую
теперь у меня Зеленая с лимитом 5К и Голда с фото -- дебетка. Эт Шапито
А лимитом я не пользуюсь, т.к. КБ-категории приятнее за свои, еще и 10% капают на остаток
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:11
clientage написав: Vorlon написав:clientage
У меня с момента открытия карты (год назад) не было лимита - кэшбек есть. Правда Универсальная Gold у меня.
У меня тоже была Голда с фоткой, спецом занес 50К на депо. Но пока депо не закончился и я его не вынес, я не получил лимита.
Причем лимит налили на др. дебетку(обычную!!) и после моего удивления перевыпустили ее на Зеленую
теперь у меня Зеленая с лимитом 5К и Голда с фото -- дебетка. Эт Шапито
А лимитом я не пользуюсь, т.к. КБ-категории приятнее за свои, еще и 10% капают на остаток
Получал в А на этой неделе зекарту. Немного приукрасив анкету
, налили 15К, сразу отказался и установил 0. Категории КБ апликуха предлагает.
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la9
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:58
clientage написав: Vorlon написав:clientage
У меня с момента открытия карты (год назад) не было лимита - кэшбек есть. Правда Универсальная Gold у меня.
У меня тоже была Голда с фоткой, спецом занес 50К на депо. Но пока депо не закончился и я его не вынес, я не получил лимита.
Причем лимит налили на др. дебетку(обычную!!) и после моего удивления перевыпустили ее на Зеленую
теперь у меня Зеленая с лимитом 5К и Голда с фото -- дебетка. Эт Шапито
А лимитом я не пользуюсь, т.к. КБ-категории приятнее за свои, еще и 10% капают на остаток
Голд с 0 лимитом имела КБ и после перевыпуска на зелёнку с 0 имеет КБ
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Chicheva
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:10
Chicheva написав:
Голд с 0 лимитом имела КБ и после перевыпуска на зелёнку с 0 имеет КБ
И там на любую категорию (за свои) КБ 1%?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:54
clientage В гілці абанки писав, що відкривали 18-річному сину зеленку з 0 кредлімітом. КБ зразу були за свої в звичайній мірі до 20%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 01 лют, 2020 15:48
clientage написав: Chicheva написав:
Голд с 0 лимитом имела КБ и после перевыпуска на зелёнку с 0 имеет КБ
И там на любую категорию (за свои) КБ 1%?
За свои повышенный нынче процент, 1% был когда за кредитные наливали нормально
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Chicheva
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Додано: Пон 03 лют, 2020 17:16
Мені подобається система і проценти в кешбеку від монобанка, мій чоловік недавно купив ящик коньяку Довбуш Карпатський, але якось не так провів операцію, чи щось таке і нам спочатку не зарахувалися бонуси. Але ми зателефонували їм і все вирішили і нам все нарухавли, добре коли є грамотні люди.
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kostavika45
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