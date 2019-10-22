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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:00

clientage
У меня с момента открытия карты (год назад) не было лимита - кэшбек есть. Правда Универсальная Gold у меня.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:03

  Vorlon написав:clientage
У меня с момента открытия карты (год назад) не было лимита - кэшбек есть. Правда Универсальная Gold у меня.

У меня тоже была Голда с фоткой, спецом занес 50К на депо. Но пока депо не закончился и я его не вынес, я не получил лимита.
Причем лимит налили на др. дебетку(обычную!!) и после моего удивления перевыпустили ее на Зеленую
теперь у меня Зеленая с лимитом 5К и Голда с фото -- дебетка. Эт Шапито :lol:
А лимитом я не пользуюсь, т.к. КБ-категории приятнее за свои, еще и 10% капают на остаток
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:11

  clientage написав:
  Vorlon написав:clientage
У меня с момента открытия карты (год назад) не было лимита - кэшбек есть. Правда Универсальная Gold у меня.

У меня тоже была Голда с фоткой, спецом занес 50К на депо. Но пока депо не закончился и я его не вынес, я не получил лимита.
Причем лимит налили на др. дебетку(обычную!!) и после моего удивления перевыпустили ее на Зеленую
теперь у меня Зеленая с лимитом 5К и Голда с фото -- дебетка. Эт Шапито :lol:
А лимитом я не пользуюсь, т.к. КБ-категории приятнее за свои, еще и 10% капают на остаток

Получал в А на этой неделе зекарту. Немного приукрасив анкету :oops: , налили 15К, сразу отказался и установил 0. Категории КБ апликуха предлагает.
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:58

Re: Лучшая карта для cashback'а

clientage написав:
  Vorlon написав:clientage
У меня с момента открытия карты (год назад) не было лимита - кэшбек есть. Правда Универсальная Gold у меня.

У меня тоже была Голда с фоткой, спецом занес 50К на депо. Но пока депо не закончился и я его не вынес, я не получил лимита.
Причем лимит налили на др. дебетку(обычную!!) и после моего удивления перевыпустили ее на Зеленую
теперь у меня Зеленая с лимитом 5К и Голда с фото -- дебетка. Эт Шапито
А лимитом я не пользуюсь, т.к. КБ-категории приятнее за свои, еще и 10% капают на остаток
Голд с 0 лимитом имела КБ и после перевыпуска на зелёнку с 0 имеет КБ
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:10

Re: Лучшая карта для cashback'а

  Chicheva написав:Голд с 0 лимитом имела КБ и после перевыпуска на зелёнку с 0 имеет КБ

И там на любую категорию (за свои) КБ 1%?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30292
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2414 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:54

clientage В гілці абанки писав, що відкривали 18-річному сину зеленку з 0 кредлімітом. КБ зразу були за свої в звичайній мірі до 20%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:48

Re: Лучшая карта для cashback'а

clientage написав:
  Chicheva написав:Голд с 0 лимитом имела КБ и после перевыпуска на зелёнку с 0 имеет КБ

И там на любую категорию (за свои) КБ 1%?
За свои повышенный нынче процент, 1% был когда за кредитные наливали нормально
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:16

Re: Лучшая карта для cashback'а

Мені подобається система і проценти в кешбеку від монобанка, мій чоловік недавно купив ящик коньяку Довбуш Карпатський, але якось не так провів операцію, чи щось таке і нам спочатку не зарахувалися бонуси. Але ми зателефонували їм і все вирішили і нам все нарухавли, добре коли є грамотні люди.
kostavika45
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