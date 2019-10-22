Лучшая карта для cashback'а

Додано: Чет 20 лют, 2020 21:13

Striker написав: Программа... Программа...

Если вы таки хотите выбрать/сравнить кредитку то вам лучше это обсуждать здесь:ИМХО вы не до конца поняли, шо кредитка и ее лимит не для для обнала в принципе!У кредитки даже присутствует заградительный тариф на снятие нала (-3..4%) и (возможно) выпадение из грейса.Правда есть исключения и акции для завлечения недалёких аленей.И есть свинорылы, которые умело лавируя в тарифах, акциях и регламентах на свой страх и риск (возможно) извлекают сверхприбыль или адреналин от использования кредиток, в т.ч. и их обналаНеофиту для начала нуна просто научиться, планируя свои финансы, платить кредиткой, оставаясь в грейсе (т.е. НЕ платя повышенный %%, оте 40..50%).Затем заполучив веер кредиток (3..4шт), научится так их комбинировать, шобы дополнительно получить максимальный кэшбэк с каждой картыНу а потом (через годик проб и ошибок?), возможно, окончательно изменится фин-я ориентация, приоткроется 3й хлаЗ и на свет появится новый свинорыл,.. на беду Гороху