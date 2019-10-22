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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 20 лют, 2020 21:41
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:03
Striker написав:
А на счёт веера кредиток: world максимум, моня, Коко, Зелёная - для начала хватит.
Хороший выбор. Можно попробовать добавить Таськину Б5 и онлайн-Білявку у пшека-запроданця
Причем сначала поюзать Моню 2..3 мес, заполучить КИ
Потом запросить лимит у Таси и... може у Идеи?
Сходить до Алки.
Потом через мес. сгонять в один день за Коко и Зе
А в Приват принципиально не ходить, на их запросы не отвечать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:45
clientage
Я думаю, мне этих 4-х пока с головой хватит. Это ж ещё какие-то нюансы всплывут по ходу дела. И каждую надо хоть немного поюзать. А что с приватом? Никогда с ними проблем не было, уже 40к лимита мне насыпали как хорошему и ответственному клиенту.
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:58
Striker написав:[А что с приватом?
Плюшок практично вже нема ))
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stryzhko
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Додано: Чет 20 лют, 2020 23:13
stryzhko написав:
Striker написав:[А что с приватом?
Плюшок практично вже нема ))
Та це зрозуміло, але в мене там зп і депо безподатковий)
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 23:28
Striker написав: stryzhko написав:
Striker написав:[А что с приватом?
Плюшок практично вже нема ))
Та це зрозуміло, але в мене там зп і депо безподатковий)
Ну и прекрасно. А вот креднаХрузка там лишняя, бесполезная, балластная. Благодаря ей вы завели КИ. Думаю, получите нормальный лимит у Мони и Аллы, а вот пройти гестапо у Таси окажется из-за этого достаточно трудно. Поэтому нуна как мона скорее сказать ей до побачення
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Чет 20 лют, 2020 23:42
clientage написав:
Ну и прекрасно. А вот креднаХрузка там лишняя, бесполезная, балластная. Благодаря ей вы завели КИ. Думаю, получите нормальный лимит у Мони и Аллы, а вот пройти гестапо у Таси окажется из-за этого достаточно трудно. Поэтому нуна как мона скорее сказать ей до побачення
Подтверждаю, фашисты отказывали в кредлиме из-за 50к в примате.
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Maksi2
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Додано: Чет 20 лют, 2020 23:51
clientage
А что такого вкусного у Б5 Таси, 2% кешбэк на супермаркеты?
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 23:56
Striker написав:clientage
А что такого вкусного у Б5 Таси, 2% кешбэк на супермаркеты?
+АЗС, +Пудра со шмотками и аптеками, +1% на всьоо -- по сути дела будет прикрыта вся бытовуха
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 20 лют, 2020 23:57
Maksi2
А если просто самому уменьшить лимит до 5-10к, не поможет? Я то, в принципе, если получу нормальные лимиты у Мони, Аллы и т.д., могу и прикрыть бегемота.
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Striker
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