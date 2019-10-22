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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 27282930>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:41

clientage
:lol: :lol: :lol:
Я в этих темах уже давно побывал. И снимать лимит наличкой я в принципе и не планирую. Надо же свинорылам голову поморочить. :lol:
С планированием своих финансов, оставанием в грейсе у меня вряд ли будут проблемы.
А на счёт веера кредиток: world максимум, моня, Коко, Зелёная - для начала хватит. :D
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:03

Re: Лучшая карта для cashback'а

  Striker написав:А на счёт веера кредиток: world максимум, моня, Коко, Зелёная - для начала хватит.

Хороший выбор. Можно попробовать добавить Таськину Б5 и онлайн-Білявку у пшека-запроданця :)
Причем сначала поюзать Моню 2..3 мес, заполучить КИ
Потом запросить лимит у Таси и... може у Идеи?
Сходить до Алки.
Потом через мес. сгонять в один день за Коко и Зе
А в Приват принципиально не ходить, на их запросы не отвечать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:45

clientage
Я думаю, мне этих 4-х пока с головой хватит. Это ж ещё какие-то нюансы всплывут по ходу дела. И каждую надо хоть немного поюзать. А что с приватом? Никогда с ними проблем не было, уже 40к лимита мне насыпали как хорошему и ответственному клиенту. :roll:
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:58

Re: Лучшая карта для cashback'а

Striker написав:[А что с приватом?

Плюшок практично вже нема ))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:13

  stryzhko написав:
Striker написав:[А что с приватом?

Плюшок практично вже нема ))

Та це зрозуміло, але в мене там зп і депо безподатковий)
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:28

  Striker написав:
  stryzhko написав:
Striker написав:[А что с приватом?

Плюшок практично вже нема ))

Та це зрозуміло, але в мене там зп і депо безподатковий)

Ну и прекрасно. А вот креднаХрузка там лишняя, бесполезная, балластная. Благодаря ей вы завели КИ. Думаю, получите нормальный лимит у Мони и Аллы, а вот пройти гестапо у Таси окажется из-за этого достаточно трудно. Поэтому нуна как мона скорее сказать ей до побачення :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:42

  clientage написав:Ну и прекрасно. А вот креднаХрузка там лишняя, бесполезная, балластная. Благодаря ей вы завели КИ. Думаю, получите нормальный лимит у Мони и Аллы, а вот пройти гестапо у Таси окажется из-за этого достаточно трудно. Поэтому нуна как мона скорее сказать ей до побачення :)

Подтверждаю, фашисты отказывали в кредлиме из-за 50к в примате.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:51

clientage
А что такого вкусного у Б5 Таси, 2% кешбэк на супермаркеты?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:56

  Striker написав:clientage
А что такого вкусного у Б5 Таси, 2% кешбэк на супермаркеты?

+АЗС, +Пудра со шмотками и аптеками, +1% на всьоо -- по сути дела будет прикрыта вся бытовуха
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:57

Maksi2
А если просто самому уменьшить лимит до 5-10к, не поможет? Я то, в принципе, если получу нормальные лимиты у Мони, Аллы и т.д., могу и прикрыть бегемота.
Striker
 
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