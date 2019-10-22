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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:02

Striker, прикрыть бегемота нуна за 1..2 мес ДО получения лимитов у Таси, сняв т.о. лишнюю креднагрузку. В УБКИ, ПВБКИ КИ обновляется с задержкой до 2х мес :(
В принципе, можно попробовать получить лимит у Таси за т.н. перекредитование кредитки бегемота, но скорее всего именно на Приват Тася и не поведется. Хотя когда-то повелась на Алку :)
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 21 лют, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:02

clientage
Понял. Последний на сегодня вопрос задам. В привате есть оплата частями на технику, в моне вроде ж тоже есть? В остальных банках как? Просто у меня стабильно по 2-3 договора на оплату частями висит, часто покупаю.
Striker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:04

  Striker написав:clientage
Понял. Последний на сегодня вопрос задам. В привате есть оплата частями на технику, в моне вроде ж тоже есть? В остальных банках как? Просто у меня стабильно по 2-3 договора на оплату частями висит, часто покупаю.

Шикарная фича, но реально работает на цимес от 9..10 частей. Вам часто дают ОЧ на 10 и более частей?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:10

  clientage написав:
  Striker написав:clientage
Понял. Последний на сегодня вопрос задам. В привате есть оплата частями на технику, в моне вроде ж тоже есть? В остальных банках как? Просто у меня стабильно по 2-3 договора на оплату частями висит, часто покупаю.

Шикарная фича, но реально работает на цимес от 9..10 частей. Вам часто дают ОЧ на 10 и более частей?

Из последних покупок: на 15, 7, 10, 13. И одна просто ржач: товар за 550 грн на 25 платежей :lol:
Striker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:48

  Striker написав:
  clientage написав:
  Striker написав:clientage
Понял. Последний на сегодня вопрос задам. В привате есть оплата частями на технику, в моне вроде ж тоже есть? В остальных банках как? Просто у меня стабильно по 2-3 договора на оплату частями висит, часто покупаю.

Шикарная фича, но реально работает на цимес от 9..10 частей. Вам часто дают ОЧ на 10 и более частей?

Из последних покупок: на 15, 7, 10, 13. И одна просто ржач: товар за 550 грн на 25 платежей :lol:

ну если реально работает ОЧ, то може и оставить лимит :)
Хотя мож стоит его хотя бы раза в 2 резануть. Под ОЧ достаточно, шобы было лимиту ток на 1ю ж часть. А дальше экон-ки целесообразно платить ток собственными средствами, заранее гася кредзадолженность
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 27282930
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