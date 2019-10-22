Лучшая карта для cashback'а

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:02
Striker
, прикрыть бегемота нуна за 1..2 мес ДО получения лимитов у Таси, сняв т.о. лишнюю креднагрузку. В УБКИ, ПВБКИ КИ обновляется с задержкой до 2х мес
В принципе, можно попробовать получить лимит у Таси за т.н. перекредитование кредитки бегемота, но скорее всего именно на Приват Тася и не поведется. Хотя когда-то повелась на Алку
Востаннє редагувалось clientage
в П'ят 21 лют, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:02
clientage
Понял. Последний на сегодня вопрос задам. В привате есть оплата частями на технику, в моне вроде ж тоже есть? В остальных банках как? Просто у меня стабильно по 2-3 договора на оплату частями висит, часто покупаю.
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Striker
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:04
Striker написав:clientage
Понял. Последний на сегодня вопрос задам. В привате есть оплата частями на технику, в моне вроде ж тоже есть? В остальных банках как? Просто у меня стабильно по 2-3 договора на оплату частями висит, часто покупаю.
Шикарная фича, но реально работает на цимес от 9..10 частей. Вам часто дают ОЧ на 10 и более частей?
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clientage
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:10
clientage написав: Striker написав:clientage
Понял. Последний на сегодня вопрос задам. В привате есть оплата частями на технику, в моне вроде ж тоже есть? В остальных банках как? Просто у меня стабильно по 2-3 договора на оплату частями висит, часто покупаю.
Шикарная фича, но реально работает на цимес от 9..10 частей. Вам часто дают ОЧ на 10 и более частей?
Из последних покупок: на 15, 7, 10, 13. И одна просто ржач: товар за 550 грн на 25 платежей
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Striker
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:48
Striker написав: clientage написав: Striker написав:clientage
Понял. Последний на сегодня вопрос задам. В привате есть оплата частями на технику, в моне вроде ж тоже есть? В остальных банках как? Просто у меня стабильно по 2-3 договора на оплату частями висит, часто покупаю.
Шикарная фича, но реально работает на цимес от 9..10 частей. Вам часто дают ОЧ на 10 и более частей?
Из последних покупок: на 15, 7, 10, 13. И одна просто ржач: товар за 550 грн на 25 платежей
ну если реально работает ОЧ, то може и оставить лимит
Хотя мож стоит его хотя бы раза в 2 резануть. Под ОЧ достаточно, шобы было лимиту ток на 1ю ж часть. А дальше экон-ки целесообразно платить ток собственными средствами, заранее гася кредзадолженность
Наверное, в абсолютных значениях интерестны крупные покупки (от 10К). А вон та мелочь в 550грн привлекает ток ради спортивного интереса, погоды она точно не делает
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clientage
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 06:56
clientage
Тут не всё так просто, как кажется. С ростом моего лимита в привате рос также и лимит на оплату частями (36к сейчас на ОЧ), и главное, лимит на максимальный размер покупки. Сейчас это 15к, было меньше. Считай, что можно сделать 2 крупные покупки. Если срезать КЛ, то и лимиты по ОЧ тоже теряешь. Так что я не вижу пока большого смысла брать Б5 Таси из-за каких-то 2% и терять при этом плюхи привата. Если оформить 4 карты, что я выше писал, то там и так будут выпадать разные категории, что будет вполне достаточно, для начала так точно. Я посмотрел, ОЧ предлагает ещё и Моня, но если я хочу купить себе новый телефон, то с привата это 15 платежей, а с Мони 7. В общем, не отдам я своего бегемота.
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Striker
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:10
И, кстати, оплата частями, по-сути, перекрывает преимущества покупки с кешбэком, так как мне не надо сразу вываливать условно 15к за новый телефон, хоть и со скидкой. Платишь себе спокойно по 1к в месяц, а остальные деньги лежат в это время на дебетке Форварда и получают %, каждый месяц только по -1 тыс. Профит. Так даже выгоднее получается, так как на технику вряд ли дают больше 5% кешбека.
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Striker
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:45
Striker написав:
И, кстати, оплата частями, по-сути, перекрывает преимущества покупки с кешбэком, так как мне не надо сразу вываливать условно 15к за новый телефон, хоть и со скидкой. Платишь себе спокойно по 1к в месяц, а остальные деньги лежат в это время на дебетке Форварда и получают %, каждый месяц только по -1 тыс. Профит. Так даже выгоднее получается, так как на технику вряд ли дают больше 5% кешбека.
Даа, 5%, но при ОЧ кредитка, по сути на год превращается в карту 1--2х покупок. Грейс вырождается в 30-дневный.
При веере карт для правильной оценки цимеса от использования нужно сделать комплексную оценку. Построить в экселе талбичку: дата, приход, расход, остаток, доход, описание. И поиграться в ней близкими к реальным цифрами и режимами своего бюджета за 3-6-12 мес.
И вполне возможно, шо вам понравится -0.5% на "всьо" от Алки и до -20% на 4 категории по сравнению с Моней, де карта работает или с -1% на всьо или до -20% на 2 категории.
В принципе это можно делать 1раз в год под настроение, а не превращаться в психа, который каждый раз перед кассой начинает лихорадочно считать перед кассой профит от оплаты каждой из своих 10 карт с КБ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:05
Striker написав:
И, кстати, оплата частями, по-сути, перекрывает преимущества покупки с кешбэком
Я наверно не в теме, но как "это" может перекрыть, когда там:Ежемесячная
комиссия – 2,9% от суммы договора.
Вот глянул в привате, для примера, стиралку за 18999 грн. Разбивка на 24 части по 1342,6 грн в мес.
Ну офигеть как выгодно, вместо 19 т. отдать за 2 года на 60% больше - 32.24
Или я что то не понимаю?
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:16
clientage написав: Striker написав:
И, кстати, оплата частями, по-сути, перекрывает преимущества покупки с кешбэком, так как мне не надо сразу вываливать условно 15к за новый телефон, хоть и со скидкой. Платишь себе спокойно по 1к в месяц, а остальные деньги лежат в это время на дебетке Форварда и получают %, каждый месяц только по -1 тыс. Профит. Так даже выгоднее получается, так как на технику вряд ли дают больше 5% кешбека.
Даа, 5%, но при ОЧ кредитка, по сути на год превращается в карту 1--2х покупок. Грейс вырождается в 30-дневный.
При веере карт для правильной оценки цимеса от использования нужно сделать комплексную оценку. Построить в экселе талбичку: дата, приход, расход, остаток, доход, описание. И поиграться в ней близкими к реальным цифрами и режимами своего бюджета за 3-6-12 мес.
И вполне возможно, шо вам понравится -0.5% на "всьо" от Алки и до -20% на 4 категории по сравнению с Моней, де карта работает или с -1% на всьо или до -20% на 2 категории.
В принципе это можно делать 1раз в год под настроение, а не превращаться в психа, который каждый раз перед кассой начинает лихорадочно считать перед кассой профит от оплаты каждой из своих 10 карт с КБ
У меня за прошлый год 5 покупок минимум, это те, что я вспомнил. А грейс и не нужен, и не работает, перед каждым снятием за день кидаешь сверху нужную сумму и всё. Поюзаю Аллу, Моню, Коко и Зелёную, и потом сделаю вывод, нужно ли ещё мне ещё что-то. А за советы спасибо.
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Striker
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