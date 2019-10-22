Лучшая карта для cashback'а

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:22
EKO написав: Striker написав:
И, кстати, оплата частями, по-сути, перекрывает преимущества покупки с кешбэком
Я наверно не в теме, но как "это" может перекрыть, когда там:Ежемесячная
комиссия – 2,9% от суммы договора.
Вот глянул в привате, для примера, стиралку за 18999 грн. Разбивка на 24 части по 1342,6 грн в мес.
Ну офигеть как выгодно, вместо 19 т. отдать за 2 года на 60% больше - 32.24
Или я что то не понимаю?
Вы не в теме. 2.9% это рассрочка, а оплата частями без каких-либо процентов и переплат, если ложишь на карту сверху перед списанием и не пользовать лимит. Покупал стиралку за 14700 в Комфи на 15 платежей, раз в месяц 1/15 от 14700 и никаких %.
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Striker
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:25
EKO написав: Striker написав:
И, кстати, оплата частями, по-сути, перекрывает преимущества покупки с кешбэком
Я наверно не в теме, но как "это" может перекрыть, когда там:Ежемесячная
комиссия – 2,9% от суммы договора.
Вот глянул в привате, для примера, стиралку за 18999 грн. Разбивка на 24 части по 1342,6 грн в мес.
Ну офигеть как выгодно, вместо 19 т. отдать за 2 года на 60% больше - 32.24
Или я что то не понимаю?
Вы путаете оплату частями с мгновенной рассрочкой. В оплате частями нет комиссии если очередной платеж будет списан не с кредитного лимита.
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antey718
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:03
Maksi2 написав: clientage написав:
Ну и прекрасно. А вот креднаХрузка там лишняя, бесполезная, балластная. Благодаря ей вы завели КИ. Думаю, получите нормальный лимит у Мони и Аллы, а вот пройти гестапо у Таси окажется из-за этого достаточно трудно. Поэтому нуна как мона скорее сказать ей до побачення
Подтверждаю, фашисты отказывали в кредлиме из-за 50к в примате.
Кто в теме, как влияет имеющийся кред.лимит по кредиткам при получении КЛ в новом банке. Имея в привате намного больше 50к. Пока что все банки уверенно наливают сколько прошу, или тут много факторов. Один и с минимальным КЛ уже не льют, другим с потолком могут наливать по полной?
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anis
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:41
anis написав: Maksi2 написав: clientage написав:
Ну и прекрасно. А вот креднаХрузка там лишняя, бесполезная, балластная. Благодаря ей вы завели КИ. Думаю, получите нормальный лимит у Мони и Аллы, а вот пройти гестапо у Таси окажется из-за этого достаточно трудно. Поэтому нуна как мона скорее сказать ей до побачення
Подтверждаю, фашисты отказывали в кредлиме из-за 50к в примате.
Кто в теме, как влияет имеющийся кред.лимит по кредиткам при получении КЛ в новом банке. Имея в привате намного больше 50к. Пока что все банки уверенно наливают сколько прошу, или тут много факторов. Один и с минимальным КЛ уже не льют, другим с потолком могут наливать по полной?
Влияет. Но где-то больше, а где-то меньше
Учитывают же соотношение ваших уровней дохода и креднагрузки, вернее даже затрат на обслуживание кредита (обычно расчетно это до 10% от кредлимита, а пользуетесь вы им иили нее -- пофиг). Вот рейтинг УБКИ какбы токо это и считает (если нет просрочек)
Др. дело, шо не все банки смотрят на тот рейтинг. А достаточно лояльные банки (Альфа, Идея) по своим клиентам анализируют поведение чаще только по своим кредитам. Т.е. оч. важно т.с. именно втереться в доверие. Хотя и тут заскоков у скоринга хватает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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