Лучшая карта для cashback'а

Я наверно не в теме, но как "это" может перекрыть, когда там: Ежемесячная комиссия – 2,9% от суммы договора.
Вот глянул в привате, для примера, стиралку за 18999 грн. Разбивка на 24 части по 1342,6 грн в мес. Ну офигеть как выгодно, вместо 19 т. отдать за 2 года на 60% больше - 32.24 Или я что то не понимаю?
Вы не в теме. 2.9% это рассрочка, а оплата частями без каких-либо процентов и переплат, если ложишь на карту сверху перед списанием и не пользовать лимит. Покупал стиралку за 14700 в Комфи на 15 платежей, раз в месяц 1/15 от 14700 и никаких %.
clientage написав:Ну и прекрасно. А вот креднаХрузка там лишняя, бесполезная, балластная. Благодаря ей вы завели КИ. Думаю, получите нормальный лимит у Мони и Аллы, а вот пройти гестапо у Таси окажется из-за этого достаточно трудно. Поэтому нуна как мона скорее сказать ей до побачення
Подтверждаю, фашисты отказывали в кредлиме из-за 50к в примате.
Кто в теме, как влияет имеющийся кред.лимит по кредиткам при получении КЛ в новом банке. Имея в привате намного больше 50к. Пока что все банки уверенно наливают сколько прошу, или тут много факторов. Один и с минимальным КЛ уже не льют, другим с потолком могут наливать по полной?
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clientage написав:Ну и прекрасно. А вот креднаХрузка там лишняя, бесполезная, балластная. Благодаря ей вы завели КИ. Думаю, получите нормальный лимит у Мони и Аллы, а вот пройти гестапо у Таси окажется из-за этого достаточно трудно. Поэтому нуна как мона скорее сказать ей до побачення
Подтверждаю, фашисты отказывали в кредлиме из-за 50к в примате.
Кто в теме, как влияет имеющийся кред.лимит по кредиткам при получении КЛ в новом банке. Имея в привате намного больше 50к. Пока что все банки уверенно наливают сколько прошу, или тут много факторов. Один и с минимальным КЛ уже не льют, другим с потолком могут наливать по полной?
Влияет. Но где-то больше, а где-то меньше Учитывают же соотношение ваших уровней дохода и креднагрузки, вернее даже затрат на обслуживание кредита (обычно расчетно это до 10% от кредлимита, а пользуетесь вы им иили нее -- пофиг). Вот рейтинг УБКИ какбы токо это и считает (если нет просрочек) Др. дело, шо не все банки смотрят на тот рейтинг. А достаточно лояльные банки (Альфа, Идея) по своим клиентам анализируют поведение чаще только по своим кредитам. Т.е. оч. важно т.с. именно втереться в доверие. Хотя и тут заскоков у скоринга хватает
Striker написав:А грейс и не нужен, и не работает,
Даа, грейс при ОЧ не работает, ну почти А вот на счет "не нужен" оч. не согласен Кредитка БЕЗ грейса эт уже не кредитка, а скорее дебетка с разводным ключом Каждые 30 дн грейса должны/могут приносить +1% КБ, ну хотябы 1.5% КБ за 60 дн грейса. Т.е. в умелых руках кредитка даже БЕЗ КБ может принести до 2% цимеса. А вы вот на ОЧ заработали +5% и... потеряли -2%, т.е. реальный профит тока +3%! Так Сима(дебетка) дает +5%, и под КАЖДУЮ трату хоть от 1грн ... И зачем нам та ОЧ тада?! Эт таак, на пальцах. А точнее нуна таки составить и пограться/покрутить свою простынку-трат-бюджет и тогда уже принимать решение.
Этаа, и тарифы/реХламенты/фичи поизучать... А то тут некоторые шото про какие-то комисс бурчат в ОЧ у бегемота... или то у верблюда
Striker написав:А грейс и не нужен, и не работает,
Даа, грейс при ОЧ не работает, ну почти А вот на счет "не нужен" оч. не согласен Кредитка БЕЗ грейса эт уже не кредитка, а скорее дебетка с разводным ключом Каждые 30 дн грейса должны/могут приносить +1% КБ, ну хотябы 1.5% КБ за 60 дн грейса. Т.е. в умелых руках кредитка даже БЕЗ КБ может принести до 2% цимеса. А вы вот на ОЧ заработали +5% и... потеряли -2%, т.е. реальный профит тока +3%! Так Сима(дебетка) дает +5%, и под КАЖДУЮ трату хоть от 1грн ... И зачем нам та ОЧ тада?! Эт таак, на пальцах. А точнее нуна таки составить и пограться/покрутить свою простынку-трат-бюджет и тогда уже принимать решение.
Этаа, и тарифы/реХламенты/фичи поизучать... А то тут некоторые шото про какие-то комисс бурчат в ОЧ у бегемота... или то у верблюда
Немного погорячился, он работает, только при списании оплаты снимает 4%, как за наличку, т.е. смысла от грейса 0. А при пополнении всё супер. Фишка наподобие как у мони, т.е. получаешь профит, если платишь своим кешем. По моим подсчётам - ОЧ выгоднее, чем 5% кешбэка, но в основном только на электронику, ну ещё стройматериалы и ещё что-то, то есть там, где есть ОЧ. По остальному да, выгодно кешбэк, продукты, аптека и т.д. В идеале, конечно, комбинировать ОЧ и кешбэк других карт, что я и планирую успешно делать. Аптеки, кино, продукты - алла, коко, зеленая, моня. Техника, стройматериалы по ОЧ. Если нужно детально, как я посчитал выгоду от ОЧ - предоставлю расчёт ближе к вечеру.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 21 лют, 2020 11:00, всього редагувалось 1 раз.