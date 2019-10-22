Лучшая карта для cashback'а

Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:29

Striker написав: А грейс и не нужен, и не работает, А грейс и не нужен, и не работает,

Даа, грейс при ОЧ не работает, ну почтиА вот на счет "не нужен" оч. не согласенКредитка БЕЗ грейса эт уже не кредитка, а скорее дебетка с разводным ключомКаждые 30 дн грейса должны/могут приносить +1% КБ, ну хотябы 1.5% КБ за 60 дн грейса.Т.е. в умелых руках кредитка даже БЕЗ КБ может принести до 2% цимеса. А вы вот на ОЧ заработали +5% и... потеряли -2%, т.е. реальный профит тока +3%! Так Сима(дебетка) дает +5%, и под КАЖДУЮ трату хоть от 1грн ... И зачем нам та ОЧ тада?!Эт таак, на пальцах. А точнее нуна таки составить и пограться/покрутить свою простынку-трат-бюджет и тогда уже принимать решение.Этаа, и тарифы/реХламенты/фичи поизучать... А то тут некоторые шото про какие-то комисс бурчат в ОЧ у бегемота... или то у верблюда