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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:59

Re: Лучшая карта для cashback'а

  anis написав:если в цифрах 416 (7 активных кредиток)
получил сегодня новый кредрейтинг уже 75%

От не понимаю, про какие 75% вы тут пишите :)
Само по себе 416 эт оч. хорошо :)
Но многие банки могут просто не давать свою кредитку, если видят, шо у вас уже 3 кредитки есть, даже если УБКИ рисует 700
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:16

Re: Лучшая карта для cashback'а

  clientage написав:Так Сима(дебетка) дает +5%, и под КАЖДУЮ трату хоть от 1грн ... И зачем нам та ОЧ тада?!


Так дають її не просто так, а за гроші або з різними умовами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:17

Re: Лучшая карта для cashback'а

  Ой+ написав:або з різними умовами

канэшна, нуна считать/нализировать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:20

Re: Лучшая карта для cashback'а

  clientage написав:Но многие банки могут просто не давать свою кредитку

это точно не Алла))
постоянно пытаются мне дать КК с фондом.
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:21

  anis написав:
  clientage написав:Но многие банки могут просто не давать свою кредитку

это точно не Алла))
постоянно пытаются мне дать КК с фондом.

Это точно ОТП :)
А чо Алки у вас нема? Зряаа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30429
З нами з: 08.12.07
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Подякували: 3539 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:23

  clientage написав:
  anis написав:
  clientage написав:Но многие банки могут просто не давать свою кредитку

это точно не Алла))
постоянно пытаются мне дать КК с фондом.

Это точно ОТП :)
А чо Алки у вас нема? Зряаа


ОТП нет (а что у них есть интересные продукты по cashback или на чем поживиться можно?)
Алка есть и не одна)) но им все мало))
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлень: 2254
З нами з: 22.11.15
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