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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:59
anis написав:
если в цифрах 416 (7 активных кредиток)
получил сегодня новый кредрейтинг уже 75%
От не понимаю, про какие 75% вы тут пишите
Само по себе 416 эт оч. хорошо
Но многие банки могут просто не давать свою кредитку, если видят, шо у вас уже 3 кредитки есть, даже если УБКИ рисует 700
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:16
clientage написав:
Так Сима(дебетка) дает +5%, и под КАЖДУЮ трату хоть от 1грн ... И зачем нам та ОЧ тада?!
Так дають її не просто так, а за гроші або з різними умовами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:17
Ой+ написав:
або з різними умовами
канэшна, нуна считать/нализировать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:20
clientage написав:
Но многие банки могут просто не давать свою кредитку
это точно не Алла))
постоянно пытаются мне дать КК с фондом.
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anis
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:21
anis написав: clientage написав:
Но многие банки могут просто не давать свою кредитку
это точно не Алла))
постоянно пытаются мне дать КК с фондом.
Это точно ОТП
А чо Алки у вас нема? Зряаа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:23
clientage написав: anis написав: clientage написав:
Но многие банки могут просто не давать свою кредитку
это точно не Алла))
постоянно пытаются мне дать КК с фондом.
Это точно ОТП
А чо Алки у вас нема? Зряаа
ОТП нет (а что у них есть интересные продукты по cashback или на чем поживиться можно?)
Алка есть и не одна)) но им все мало))
- 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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- Повідомлень: 2254
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 71 раз.
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