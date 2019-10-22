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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:59

Re: Лучшая карта для cashback'а

  anis написав:если в цифрах 416 (7 активных кредиток)
получил сегодня новый кредрейтинг уже 75%

От не понимаю, про какие 75% вы тут пишите :)
Само по себе 416 эт оч. хорошо :)
Но многие банки могут просто не давать свою кредитку, если видят, шо у вас уже 3 кредитки есть, даже если УБКИ рисует 700
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:16

Re: Лучшая карта для cashback'а

  clientage написав:Так Сима(дебетка) дает +5%, и под КАЖДУЮ трату хоть от 1грн ... И зачем нам та ОЧ тада?!


Так дають її не просто так, а за гроші або з різними умовами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:17

Re: Лучшая карта для cashback'а

  Ой+ написав:або з різними умовами

канэшна, нуна считать/нализировать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:20

Re: Лучшая карта для cashback'а

  clientage написав:Но многие банки могут просто не давать свою кредитку

это точно не Алла))
постоянно пытаются мне дать КК с фондом.
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:21

  anis написав:
  clientage написав:Но многие банки могут просто не давать свою кредитку

это точно не Алла))
постоянно пытаются мне дать КК с фондом.

Это точно ОТП :)
А чо Алки у вас нема? Зряаа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:23

  clientage написав:
  anis написав:
  clientage написав:Но многие банки могут просто не давать свою кредитку

это точно не Алла))
постоянно пытаются мне дать КК с фондом.

Это точно ОТП :)
А чо Алки у вас нема? Зряаа


ОТП нет (а что у них есть интересные продукты по cashback или на чем поживиться можно?)
Алка есть и не одна)) но им все мало))
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:33

Re: Лучшая карта для cashback'а

  anis написав:ОТП нет (а что у них есть интересные продукты по cashback или на чем поживиться можно?)

Ну одно время 1% фантиками Тикетс за кредитные было достаточно интерестно. Теперь, похоже, Алка с Трэвелом инициативу перехватила
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:45

Re: Лучшая карта для cashback'а

  clientage написав:Алка с Трэвелом инициативу перехватила

вот никак не могу распробовать, я этот тревел. или не так готовлю его.
чем так выгоден?
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:48

  anis написав:
  clientage написав:Алка с Трэвелом инициативу перехватила

вот никак не могу распробовать, я этот тревел. или не так готовлю его.
чем так выгоден?

ИМХО, он интересен для тех, кто катается за рубеж больше 2х раз году или може выкатывает семью из 4..5 чел. Т.е. нужны объемы на спецзапрос: билеты, гостиницы, аренда машины :) Пока мои отпускные потребности закрывает здесь Сима
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:41

  Striker написав:Maksi2
А если просто самому уменьшить лимит до 5-10к, не поможет? Я то, в принципе, если получу нормальные лимиты у Мони, Аллы и т.д., могу и прикрыть бегемота.

Ответ уже в самом вопросе. Нет гарантии что это именно тот критерий по которому отказывают. Нет гарантии что при понижении лимита у бегемота, его можно будет вернуть обратно если что. Понизить в бегемоте конечно можно, но не уверен в адекватности скоринга таса юнекса форварда. Есть мнение что в ихнем скоринге сидят люди мягко скажем, занимающие несоответствующие должности.
  clientage написав:В УБКИ, ПВБКИ КИ обновляется с задержкой до 2х мес :(

жесть
Maksi2
 
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