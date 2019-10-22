Лучшая карта для cashback'а

Striker написав:А на счёт веера кредиток: world максимум, моня, Коко, Зелёная - для начала хватит.
Хороший выбор. Можно попробовать добавить Таськину Б5 и онлайн-Білявку у пшека-запроданця Причем сначала поюзать Моню 2..3 мес, заполучить КИ Потом запросить лимит у Таси и... може у Идеи? Сходить до Алки. Потом через мес. сгонять в один день за Коко и Зе А в Приват принципиально не ходить, на их запросы не отвечать
Скажите, есть ли какая-то разница между тем, чтобы оформить все 4-5 карт сразу, в течении пару дней, или желательно с каким-то интервалом оформлять? В смысле, что не будут в банках задавать никаких вопросов типа "А у Вас там уже 4 банка есть, зачем Вам 5-й?".