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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:14

  Slx написав:По поводу УБКИ - их новая аппка позволяет бесплатно рейтинг смотреть теперь.

Спасибо большое за инфу. +1
Striker
 
Повідомлень: 51
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:17

Maksi2
Я уже обдумал и решил, что бегемота трогать не буду, там свои хорошие плюшки в виде оплаты частями, что во многих случаях даже выгоднее кешбэка. Выше писал почему.
Striker
 
Повідомлень: 51
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:22

Не, ну а чо, жить можно. :D Ещё полшишечки осталось до самого высокого уровня.
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Striker
 
Повідомлень: 51
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:18

Re: Лучшая карта для cashback'а

clientage написав:ИМХО, он интересен для тех, кто катается за рубеж больше 2х раз году

З вашими об'ємами можливо тільки закордон і дозволить витрачати накопичені бали)) А нам простолюдам, які щомісяця на Інтерсіті чи ZS7 між двома столицями катаються балів Тревел ледве вистачає.
stryzhko
 
Повідомлень: 848
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:39

  clientage написав:
  Striker написав:А на счёт веера кредиток: world максимум, моня, Коко, Зелёная - для начала хватит.

Хороший выбор. Можно попробовать добавить Таськину Б5 и онлайн-Білявку у пшека-запроданця :)
Причем сначала поюзать Моню 2..3 мес, заполучить КИ
Потом запросить лимит у Таси и... може у Идеи?
Сходить до Алки.
Потом через мес. сгонять в один день за Коко и Зе
А в Приват принципиально не ходить, на их запросы не отвечать :)

Скажите, есть ли какая-то разница между тем, чтобы оформить все 4-5 карт сразу, в течении пару дней, или желательно с каким-то интервалом оформлять? В смысле, что не будут в банках задавать никаких вопросов типа "А у Вас там уже 4 банка есть, зачем Вам 5-й?".
Striker
 
Повідомлень: 51
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 30313233
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