Спасибо большое за инфу. +1
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:14
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:17
Maksi2
Я уже обдумал и решил, что бегемота трогать не буду, там свои хорошие плюшки в виде оплаты частями, что во многих случаях даже выгоднее кешбэка. Выше писал почему.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:22
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:18
Re: Лучшая карта для cashback'а
З вашими об'ємами можливо тільки закордон і дозволить витрачати накопичені бали)) А нам простолюдам, які щомісяця на Інтерсіті чи ZS7 між двома столицями катаються балів Тревел ледве вистачає.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:39
Скажите, есть ли какая-то разница между тем, чтобы оформить все 4-5 карт сразу, в течении пару дней, или желательно с каким-то интервалом оформлять? В смысле, что не будут в банках задавать никаких вопросов типа "А у Вас там уже 4 банка есть, зачем Вам 5-й?".
Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:54
Нові кредитки тимчасово опустять рейтинг, тому, якщо дійсно потрібен увесь набір, я б оформлював одразу (+/- кілька днів), доки рейтинг не оновився, але велика кількість одночасних запитів від різних банків теж може бути поганим сигналом для скорингу, тому альтернативним варіантом дійсно може бути оформлення з інтервалом у кілька місяців, щоб рейтинг встиг відновитися.
Ну і Прихват - неадекват: після оформлення Зеленої обнулив мені ліміт на ОЧ і уже два місяці не повертає, хоча основний КЛ не чіпав, тому тут теж можуть бути негативні непередбачувані наслідки.
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