Лучшая карта для cashback'а

Striker написав:А на счёт веера кредиток: world максимум, моня, Коко, Зелёная - для начала хватит.
Хороший выбор. Можно попробовать добавить Таськину Б5 и онлайн-Білявку у пшека-запроданця Причем сначала поюзать Моню 2..3 мес, заполучить КИ Потом запросить лимит у Таси и... може у Идеи? Сходить до Алки. Потом через мес. сгонять в один день за Коко и Зе А в Приват принципиально не ходить, на их запросы не отвечать
Скажите, есть ли какая-то разница между тем, чтобы оформить все 4-5 карт сразу, в течении пару дней, или желательно с каким-то интервалом оформлять? В смысле, что не будут в банках задавать никаких вопросов типа "А у Вас там уже 4 банка есть, зачем Вам 5-й?".
Нові кредитки тимчасово опустять рейтинг, тому, якщо дійсно потрібен увесь набір, я б оформлював одразу (+/- кілька днів), доки рейтинг не оновився, але велика кількість одночасних запитів від різних банків теж може бути поганим сигналом для скорингу, тому альтернативним варіантом дійсно може бути оформлення з інтервалом у кілька місяців, щоб рейтинг встиг відновитися.
Ну і Прихват - неадекват: після оформлення Зеленої обнулив мені ліміт на ОЧ і уже два місяці не повертає, хоча основний КЛ не чіпав, тому тут теж можуть бути негативні непередбачувані наслідки.
klug написав:Нові кредитки тимчасово опустять рейтинг, тому, якщо дійсно потрібен увесь набір, я б оформлював одразу (+/- кілька днів), доки рейтинг не оновився, але велика кількість одночасних запитів від різних банків теж може бути поганим сигналом для скорингу, тому альтернативним варіантом дійсно може бути оформлення з інтервалом у кілька місяців, щоб рейтинг встиг відновитися.
Ну і Прихват - неадекват: після оформлення Зеленої обнулив мені ліміт на ОЧ і уже два місяці не повертає, хоча основний КЛ не чіпав, тому тут теж можуть бути негативні непередбачувані наслідки.
От як раз ліміт на ОЧ мені втрачати точно не хочеться. Значить Зелену поки вичеркну зі списку. Сьогодні оформив Моню, ще наступного тижня зроблю Форвард і Альфа за пару днів. Головне, щоб Приват мій не чіпали.