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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:14

  Slx написав:По поводу УБКИ - их новая аппка позволяет бесплатно рейтинг смотреть теперь.

Спасибо большое за инфу. +1
Striker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:17

Maksi2
Я уже обдумал и решил, что бегемота трогать не буду, там свои хорошие плюшки в виде оплаты частями, что во многих случаях даже выгоднее кешбэка. Выше писал почему.
Striker
 
Повідомлень: 57
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:22

Не, ну а чо, жить можно. :D Ещё полшишечки осталось до самого высокого уровня.
Зображення
Striker
 
Повідомлень: 57
З нами з: 15.02.20
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:18

Re: Лучшая карта для cashback'а

clientage написав:ИМХО, он интересен для тех, кто катается за рубеж больше 2х раз году

З вашими об'ємами можливо тільки закордон і дозволить витрачати накопичені бали)) А нам простолюдам, які щомісяця на Інтерсіті чи ZS7 між двома столицями катаються балів Тревел ледве вистачає.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:39

  clientage написав:
  Striker написав:А на счёт веера кредиток: world максимум, моня, Коко, Зелёная - для начала хватит.

Хороший выбор. Можно попробовать добавить Таськину Б5 и онлайн-Білявку у пшека-запроданця :)
Причем сначала поюзать Моню 2..3 мес, заполучить КИ
Потом запросить лимит у Таси и... може у Идеи?
Сходить до Алки.
Потом через мес. сгонять в один день за Коко и Зе
А в Приват принципиально не ходить, на их запросы не отвечать :)

Скажите, есть ли какая-то разница между тем, чтобы оформить все 4-5 карт сразу, в течении пару дней, или желательно с каким-то интервалом оформлять? В смысле, что не будут в банках задавать никаких вопросов типа "А у Вас там уже 4 банка есть, зачем Вам 5-й?".
Striker
 
Повідомлень: 57
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:54

Нові кредитки тимчасово опустять рейтинг, тому, якщо дійсно потрібен увесь набір, я б оформлював одразу (+/- кілька днів), доки рейтинг не оновився, але велика кількість одночасних запитів від різних банків теж може бути поганим сигналом для скорингу, тому альтернативним варіантом дійсно може бути оформлення з інтервалом у кілька місяців, щоб рейтинг встиг відновитися.

Ну і Прихват - неадекват: після оформлення Зеленої обнулив мені ліміт на ОЧ і уже два місяці не повертає, хоча основний КЛ не чіпав, тому тут теж можуть бути негативні непередбачувані наслідки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4089
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:18

  klug написав:Нові кредитки тимчасово опустять рейтинг, тому, якщо дійсно потрібен увесь набір, я б оформлював одразу (+/- кілька днів), доки рейтинг не оновився, але велика кількість одночасних запитів від різних банків теж може бути поганим сигналом для скорингу, тому альтернативним варіантом дійсно може бути оформлення з інтервалом у кілька місяців, щоб рейтинг встиг відновитися.

Ну і Прихват - неадекват: після оформлення Зеленої обнулив мені ліміт на ОЧ і уже два місяці не повертає, хоча основний КЛ не чіпав, тому тут теж можуть бути негативні непередбачувані наслідки.

От як раз ліміт на ОЧ мені втрачати точно не хочеться. Значить Зелену поки вичеркну зі списку. Сьогодні оформив Моню, ще наступного тижня зроблю Форвард і Альфа за пару днів. Головне, щоб Приват мій не чіпали.
Striker
 
Повідомлень: 57
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:24

  Striker написав:Головне, щоб Приват мій не чіпали.

Примат - скотский банк, который обязательно подставит вам подножку, когда вы этого меньше всего будете ждать.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:23

  Vorlon написав:
  Striker написав:Головне, щоб Приват мій не чіпали.

Примат - скотский банк, который обязательно подставит вам подножку, когда вы этого меньше всего будете ждать.

Если речь о национализированном примате то 100%.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:35

  Vorlon написав:
  Striker написав:Головне, щоб Приват мій не чіпали.

Примат - скотский банк, который обязательно подставит вам подножку, когда вы этого меньше всего будете ждать.

Ну не знаю, сколько пользуюсь - никаких проблем ниразу не было. Уже примерно 7 лет. Что я делаю не так, почему меня не подставляет. :?
Striker
 
Повідомлень: 57
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  #<1 ... 30313233
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