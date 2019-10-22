Лучшая карта для cashback'а

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:50
Striker написав: klug написав:
Нові кредитки тимчасово опустять рейтинг, тому, якщо дійсно потрібен увесь набір, я б оформлював одразу (+/- кілька днів), доки рейтинг не оновився, але велика кількість одночасних запитів від різних банків теж може бути поганим сигналом для скорингу, тому альтернативним варіантом дійсно може бути оформлення з інтервалом у кілька місяців, щоб рейтинг встиг відновитися.
Ну і Прихват - неадекват: після оформлення Зеленої обнулив мені ліміт на ОЧ і уже два місяці не повертає, хоча основний КЛ не чіпав, тому тут теж можуть бути негативні непередбачувані наслідки.
От як раз ліміт на ОЧ мені втрачати точно не хочеться. Значить Зелену поки вичеркну зі списку. Сьогодні оформив Моню, ще наступного тижня зроблю Форвард і Альфа за пару днів. Головне, щоб Приват мій не чіпали.
Так я не стверджую, що у вас обов'язково так буде або що такий ефект може викликати лише Зелена. Прихваа, загалом, може непередбачувано відреагувати на сплеск вашої активності: може зрізати ліміти, а може долити. Крім Моно аналог ОЧ також є і у Абанка, хоча, звичайно, мережа партнерів за цим сервісом у Прихвата найбільша.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:59
stryzhko написав:
clientage написав:ИМХО, он интересен для тех, кто катается за рубеж больше 2х раз году
З вашими об'ємами можливо тільки закордон і дозволить витрачати накопичені бали)) А нам простолюдам, які щомісяця на Інтерсіті чи ZS7 між двома столицями катаються балів Тревел ледве вистачає.
Воо, эт тоже вариант
А мне вот А95 на 1000грн/неделю хватает на все путешествия
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 22 лют, 2020 00:01
Striker написав: klug написав:
Нові кредитки тимчасово опустять рейтинг, тому, якщо дійсно потрібен увесь набір, я б оформлював одразу (+/- кілька днів), доки рейтинг не оновився, але велика кількість одночасних запитів від різних банків теж може бути поганим сигналом для скорингу, тому альтернативним варіантом дійсно може бути оформлення з інтервалом у кілька місяців, щоб рейтинг встиг відновитися.
Ну і Прихват - неадекват: після оформлення Зеленої обнулив мені ліміт на ОЧ і уже два місяці не повертає, хоча основний КЛ не чіпав, тому тут теж можуть бути негативні непередбачувані наслідки.
От як раз ліміт на ОЧ мені втрачати точно не хочеться. Значить Зелену поки вичеркну зі списку. Сьогодні оформив Моню, ще наступного тижня зроблю Форвард і Альфа за пару днів. Головне, щоб Приват мій не чіпали.
Ну а чо Б5+Пудру не хотите попробовать оформить до этого?
... делайте хоть что-нибудь!
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