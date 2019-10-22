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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 32333435>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:50

  Striker написав:
  klug написав:Нові кредитки тимчасово опустять рейтинг, тому, якщо дійсно потрібен увесь набір, я б оформлював одразу (+/- кілька днів), доки рейтинг не оновився, але велика кількість одночасних запитів від різних банків теж може бути поганим сигналом для скорингу, тому альтернативним варіантом дійсно може бути оформлення з інтервалом у кілька місяців, щоб рейтинг встиг відновитися.

Ну і Прихват - неадекват: після оформлення Зеленої обнулив мені ліміт на ОЧ і уже два місяці не повертає, хоча основний КЛ не чіпав, тому тут теж можуть бути негативні непередбачувані наслідки.

От як раз ліміт на ОЧ мені втрачати точно не хочеться. Значить Зелену поки вичеркну зі списку. Сьогодні оформив Моню, ще наступного тижня зроблю Форвард і Альфа за пару днів. Головне, щоб Приват мій не чіпали.

Так я не стверджую, що у вас обов'язково так буде або що такий ефект може викликати лише Зелена. Прихваа, загалом, може непередбачувано відреагувати на сплеск вашої активності: може зрізати ліміти, а може долити. Крім Моно аналог ОЧ також є і у Абанка, хоча, звичайно, мережа партнерів за цим сервісом у Прихвата найбільша.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:59

  stryzhko написав:
clientage написав:ИМХО, он интересен для тех, кто катается за рубеж больше 2х раз году

З вашими об'ємами можливо тільки закордон і дозволить витрачати накопичені бали)) А нам простолюдам, які щомісяця на Інтерсіті чи ZS7 між двома столицями катаються балів Тревел ледве вистачає.

Воо, эт тоже вариант :)
А мне вот А95 на 1000грн/неделю хватает на все путешествия :P
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:01

  Striker написав:
  klug написав:Нові кредитки тимчасово опустять рейтинг, тому, якщо дійсно потрібен увесь набір, я б оформлював одразу (+/- кілька днів), доки рейтинг не оновився, але велика кількість одночасних запитів від різних банків теж може бути поганим сигналом для скорингу, тому альтернативним варіантом дійсно може бути оформлення з інтервалом у кілька місяців, щоб рейтинг встиг відновитися.

Ну і Прихват - неадекват: після оформлення Зеленої обнулив мені ліміт на ОЧ і уже два місяці не повертає, хоча основний КЛ не чіпав, тому тут теж можуть бути негативні непередбачувані наслідки.

От як раз ліміт на ОЧ мені втрачати точно не хочеться. Значить Зелену поки вичеркну зі списку. Сьогодні оформив Моню, ще наступного тижня зроблю Форвард і Альфа за пару днів. Головне, щоб Приват мій не чіпали.

Ну а чо Б5+Пудру не хотите попробовать оформить до этого?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 01:53

clientage
На Пудру потрібно ще довірену панянку привести, яку скоринг не забракує - такий ресурс не усім доступний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 06:42

clientage
На счёт Б5 не уверен. Читал, что раз в квартал происходит обнуление кешбэка, т.е. надо успевать выводить. Это так? Отстойное приложение, та и банк как-то не привлекает. И ещё - если не подписывать страховку 1%, то карту не дадут?
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:25

  klug написав:clientage
На Пудру потрібно ще довірену панянку привести, яку скоринг не забракує - такий ресурс не усім доступний.

Что в этой Пудре прям такого особенного, что её здесь так пиарят? 5% на шмотки в дорогих магазинах и 3% аптека? Моя по салонам не ходит, маникюр сама делает, брови, ресницы - наличкой у своих мастеров, дешевле, чем в салоне. Ну такое себе, чтобы из-за этой Пудры вообще напрягаться. Остальные банки тоже дают аптеку, та и Б5 с 2% не сильно хуже.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:32

Re: Лучшая карта для cashback'а

klug написав:clientage
На Пудру потрібно ще довірену панянку привести, яку скоринг не забракує - такий ресурс не усім доступний.
Пудру можна оформити як додаткову до Б5, тобто не потрібно ніякого повторного скорингу
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:38

Re: Лучшая карта для cashback'а

Striker написав:clientage
На счёт Б5 не уверен. Читал, что раз в квартал происходит обнуление кешбэка, т.е. надо успевать выводить. Это так? Отстойное приложение, та и банк как-то не привлекает. И ещё - если не подписывать страховку 1%, то карту не дадут?


Нет никакой проблемы успевать выводить, выводить можно хоть каждый день от 1 гривны, одну кнопку нажать, в чем сложность зайти хотя бы раз в квартал?
Приложение не идеал, но в принципе нормальное, не понимаю, что в нем такого ужасного.
Страховку всегда можно отключить.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:05

  Faceless написав:
klug написав:clientage
На Пудру потрібно ще довірену панянку привести, яку скоринг не забракує - такий ресурс не усім доступний.
Пудру можна оформити як додаткову до Б5, тобто не потрібно ніякого повторного скорингу

да, как допку можно. Я оформил
Но таки д.б. особь женского полу... ну и 2-е, а скока седня стоит та допка, 200грн?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:55

  Faceless написав:
Striker написав:clientage
На счёт Б5 не уверен. Читал, что раз в квартал происходит обнуление кешбэка, т.е. надо успевать выводить. Это так? Отстойное приложение, та и банк как-то не привлекает. И ещё - если не подписывать страховку 1%, то карту не дадут?


Нет никакой проблемы успевать выводить, выводить можно хоть каждый день от 1 гривны, одну кнопку нажать, в чем сложность зайти хотя бы раз в квартал?
Приложение не идеал, но в принципе нормальное, не понимаю, что в нем такого ужасного.
Страховку всегда можно отключить.

Никакой сложности, если знать, что надо выводить раз в 3 мес. Я просто на сайте такой информации не находил, а люди в плеймаркете жаловались, что не знали об этом.
То есть карту без страховки не взять, но потом можно отключить через сайт или приложение?
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