Лучшая карта для cashback'а

Striker написав:

Тут не всё так просто, как кажется. С ростом моего лимита в привате рос также и лимит на оплату частями (36к сейчас на ОЧ), и главное, лимит на максимальный размер покупки. Сейчас это 15к, было меньше. Считай, что можно сделать 2 крупные покупки. Если срезать КЛ, то и лимиты по ОЧ тоже теряешь. Так что я не вижу пока большого смысла брать Б5 Таси из-за каких-то 2% и терять при этом плюхи привата. Если оформить 4 карты, что я выше писал, то там и так будут выпадать разные категории, что будет вполне достаточно, для начала так точно. Я посмотрел, ОЧ предлагает ещё и Моня, но если я хочу купить себе новый телефон, то с привата это 15 платежей, а с Мони 7. В общем, не отдам я своего бегемота.